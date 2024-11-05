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Безпілотник скинув вибухівку: в бою під Покровськом загинув воїн з Хмельниччини

20:27 6 листопада 2024
Артем Ващук

Мешканці Щиборівської громади попрощалися із загиблим захисником — солдатом Артемом Ващуком. Бійцю з позивним «Скат» навіки 37 років, повідомляють у пресслужбі громади. Відомо, що у мирному житті Артем працював будівельником. У січні 2023 року він був мобілізований та відправлений на передову. Відтоді Артем майже два роки перебував у гарячих точках, захищаючи Україну.

Розпочав свою службу боєць на Запорізькому напрямку, займався евакуацією населення та брав участь у визволенні села Роботине. Згодом його перевели на Донеччину, де він продовжував захищати країну на Курахівському напрямку, виконуючи бойові завдання кулеметника. За відвагу та успішне виконання бойових завдань Артема було нагороджено нагрудним знаком «Золотий хрест».

Прощання з героєм

«30 жовтня 2024 року, виконуючи свій обов’язок поблизу населеного пункту Побєда Покровського району, Артем Ващук загинув у бою. Внаслідок атаки з безпілотника, що скинув вибухівку, він отримав смертельні поранення, несумісні з життям. В Артема залишились батьки та молодший брат», — повідомили у громаді.

Раніше повідомлялося, що на Курщині поліг молодший сержант з Хмельниччини.

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