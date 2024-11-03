Мав високе почуття відповідальності: під Покровськом поліг 22-річний воїн з Вінниччини

За свободу та незалежність України в тяжких боях у Донецькій області загинув солдат ЗСУ В’ячеслав Мельник із села Комарів. Йому навіки 22 роки, повідомляє голова ОТГ Олександр Ковінько.

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«Молодий, надзвичайно добрий, спокійний, щирий та відповідальний, люблячий, турботливий син та брат — згадують про воїна рідні та близькі люди. Школу майбутній герой закінчив з відзнакою. Неодноразово здобував гарних результатів у олімпіадах, а в олімпіаді з історії здобув третє місце на Всеукраїнському етапі. В університеті отримав спеціальність: «Право», — йдеться у повідомленні.

Наприкінці червня В’ячеслав Мельник пішов добровольцем у 79 ОДШВ. Служив навідником аеромобільного батальйону військової частини.

«За час служби проявив себе гідно, адже мав високе почуття відповідальності, не схильний перекладати її на інших. Мислив завжди творчо, нешаблонно, шукав сміливі рішення», — повідомляють земляки героя.

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Загинув боєць 27 жовтня під час виконання бойового завдання в районі села Антонівка Покровського району.

Раніше на Полтавщині поховали бійця Віталія Крамаренка, який боронив країну з 2014 року.

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