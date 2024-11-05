У Генштабі пояснили, чому «збоїть» GPS під час нальоту дронів

В Україні під час проведення заходів з відбиття повітряних атак російських окупантів застосовуються засоби радіоелектронної боротьби, в тому числі засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг). Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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«Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу. Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися», — пояснили фахівці з радіоелектронної боротьби у Генштабі.

Щоб відключити цей режим, користувачам iPhone потрібно зайти в налаштування, обрати блок «Загальні», потім — «Дата і час» та вимкнути автоматичне визначення часового поясу. Налаштування на Android можуть відрізнятися, але логіка та сама. У блоці «Дата і час» треба зайти у пункт «Використовувати геодані» та прибрати дозвіл.

Як писали «ФАКТИ», росія використовує раніше невідому хімічну зброю.

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Фото: Pixabay

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