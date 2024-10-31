Ворог вночі запустив по Україні 43 дрони та більше десятка ракет: скільки цілей вразила ППО

Россіяни ввечері 30 жовтня вдарили по Україні балістикою. У ніч на 31 жовтня ворог атакував міст через Дністровський лиман у Затоці на Одещині.

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Випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 з літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря, повідомили у Повітряних силах.

Крім того, окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Ростовської області по Краматорську.

«Шахеди» та БПЛА невстановленого типу ворог запускав з Курська та Орла.

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.

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З 43 запущених дронів станом на 08.00 підтверджено збиття 17 ворожих БпЛА. 23 безпілотники локаційно втрачено, ще три російські БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку рф та тимчасово окупованої території України.

Сили ППО також знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 на Одещині.

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Нагадаємо, у Харкові, який ввечері також перебував під атакою ворога триває рятувальна операція. Внаслідок удару КАБом зруйновано під’їзд 9-поверхового будинку з 5 по 1 поверхи. Під завалами, ймовірно, залишаються люди. Вже відомо про одного загиблого та понад 30 постраждалих. Загиблому хлопчику у вересні виповнилося 12 років. Його деблокували з-під завалів з тяжкими травмами голови та переломами. Медики більше як пів години проводили реанімаційні заходи. На жаль, врятувати дитину не вдалося.

Ми також повідомляли про обстріли Олексієво-Дружківки на Донеччині. Там багато поранених, серед яких є діти.

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