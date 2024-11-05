Незважаючи на міжнародний осуд, росія використовує в Україні отруйний газ. Українським експертам поки не вдалося ідентифікувати нову хімічну зброю. Кажуть, що тільки цього року рф використала газ проти України більше 4000 разів, але нова зброя спантеличує Україну. За українською інформацією, раніше в основному використовувалися гранати зі сльозогінним газом. Застосування хімічної зброї вважається військовим злочином — включно з сполукою хлорбензиліденмалонітрилу, яку, ймовірно, використовують росіяни, пише t-online.

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Сльозогінний газ зараз досить відомий в Україні — пораненим військовим і мирним жителям можна швидко та ефективно надати допомогу. Але зараз росія, вочевидь, використовує новий газ, раніше невідомий Україні, який викликає схожі симптоми з класичним сльозогінним газом.

Ідентифіковано велику кількість російської хімічної зброї, пояснює український експерт з хімічної зброї, полковник Артем Власюк. Але в цьому випадку все інакше: лише 15 із 323 атак у жовтні можна було віднести до одного або кількох газів — ситуація щодо решти 308 неясна.

Очікується, що росія використовуватиме новий агент, зокрема, в російській Курській області, де українські війська місяцями створюють проблеми москві. Кілька солдатів там нещодавно постраждали від симптомів атаки з отруйним газом, але українські системи не ідентифікували цей газ.

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«Kyiv Independent» пише про 2100 постраждалих українських військових внаслідок газових атак, не пояснюючи, коли та де це було.

Ідея хімічних атак у будь-якому випадку одна — незалежно від того, чи це звичайні гранати зі сльозогінним газом, чи новий, невідомий варіант: російські безпілотники кидають гранати з отруйним газом в українські окопи не для того, щоб убити їх там, а для того, щоб убити їх, коли вони рятуватимуться у відкритому полі. Таким чином українці є легкою здобиччю для атак російських безпілотників.

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Ідентифікувати газ насправді нескладно, каже Власюк. Але в Україні не вистачає відповідних пристроїв, які мають ціну в шестизначному діапазоні доларів за штуку і потребують додаткового навчання спеціалістів. Без цих пристроїв українцям важко довести використання росіянами хімічної зброї — особливо міжнародним партнерам. Лікування симптомів також є проблемою без цих знань.

Те, що росія тривалий час застосовує хімічну зброю проти України, не є секретом і на Заході: США та Велика Британія, зокрема, ввели санкції проти низки російських компаній та дослідницьких лабораторій. Британський експерт з хімічної зброї Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що майже кожен третій український військовий вже став жертвою російської газової атаки.

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Згідно з українською інформацією, росія наразі використовує трохи менше хімічної зброї, ніж нещодавно, але знову збільшує виробництво газових гранат РГ-ВО з невідомим вмістом.

Раніше повідомлялося, що США звинуватили агресора в порушенні міжнародної конвенції через застосування хімічної зброї в Україні.

Фото Reuters

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