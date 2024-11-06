Ворог випустив по Україні дві ракети та 63 ударних БПЛА: скільки цілей знищила ППО

У ніч на середу, 06 листопада російський ворог випустив по Україні дві керованих авіаційних ракети Х-59 та Х-31П та 63 ударних безпілотники.

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Вони летіли з акваторії Чорного моря, а також з напрямків брянськ, приморсько-ахтарськ, орел російської федерації та мису Чауда в окупованому Криму, повідомили представники командування Повітряних Сил.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 07.30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях. 20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два — в повітряному просторі України.

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Також рашисти атакували низку українських регіонів, зокрема територію Запорізької та Дніпропетровської областей, які межують з лінією зіткнення.

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Зокрема по Запоріжжю протягом доби було завдано 301 удар, а об'єктами атак стали 13 населених пунктів регіону, в т. ч. за повідомленням голови ОВА Івана Федорова, 8 авіаційних ударів ворог завдав по Оріхову, Новоандріївці, Новодарівці, Білогір'ю, Малій Токмачці та Темирівці. Водночас 154 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське. А по Лобковому та Новоданилівці було завдано ще й 4 удари з РСЗВ.

«Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури», — поінформував голова ОВА, показавши фото одного з таких руйнувань.

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Гатив ворог і по території сусідньої Дніпропетровщини. Так, пгресор вдарив з РСЗВ «Град» по Марганецькій громаді. Випустив 10 снарядів. Втім минулося без загиблих і постраждалих мирних мешканців, констатував очільник військової адміністрації регіону Сергій Лисак.

Крім того, загарбники несли втрати і на полях боїв. Зокрема, протягом доби знищено більше тисячі окупантів, два десятки артилерійських систем та багато іншої техніки росіян.

Також нагадаємо про вчорашній удар балістикою по Запоріжжю, який призвів до загибелі шести містян.

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