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Не менше 11446 грн: кому є сенс переходити на «чорнобильську» пенсію

14:40 6 листопада 2024
Пенсія ліквідатора

Крім депутатів та суддів більш-менш значиму пенсію у розмірі 10 прожиткових мінімумів (23610 гривень) отримують деякі з ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС (звичайно, йдеться не про порівняння значимості кожного з вказаних видів діяльності).

Про це пише експерт з пенсійного права Сергій Коробкін у відповідь на запитання читача.

«Одразу зауважимо, що далеко не кожна особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримує пенсію в розмірі 23610 гривень. Відповідно до чинного законодавства, загальний розмір більшості видів пенсій не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, тобто він обмежується вказаною сумою», — підкреслює експерт.

За його словами, розмір чорнобильської пенсії може залежати від багатьох чинників, зокрема:

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  • від категорії постраждалого;
  • від наявності або відсутності інвалідності;
  • від причин інвалідності;
  • від відсотка втрати працездатності, розміру зарплати за роботу в зоні відчуження тощо.

Деяким ліквідаторам пенсійні виплати взагалі розраховують на загальних підставах, як звичайні пенсії за віком, і їх розмір дуже далекий від максимального.

А в деяких випадках максимальну пенсію призначають на підставі судових рішень.

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Скільки платять?

На сьогодні пенсія за інвалідністю ІІ групи для ліквідаторів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не може бути меншим за 11446,77 гривні. Далі все залежить від зарплати і ступеня втрати працездатності. Зазвичай, в таких випадках мова йде про осіб, яким надано статус постраждалих першої категорії.

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Для інших постраждалих від Чорнобильської катастрофи мінімальна пенсія за інвалідністю ІІ групи встановлюється на рівні 7071,36 гривні.

Також експерт пояснює, що з наведеного листа не зрозуміло, пов’язана інвалідність з Чорнобильською катастрофою чи ні. Якщо мова йде все-таки про другу категорію постраждалого, то це дає підстави вважати, що перехід на пенсію за нормами Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» не є доцільним.

Втім, більш точний висновок можуть зробити лише в Пенсійному фонді, зважаючи на всі документи, наявні у пенсійній справі.

Також нагадаємо, що на розгляді в Раді перебуває проєкт закону, який встановлює єдині умови перерахунку пенсій, незалежно від закону, за яким її обчислюють.

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