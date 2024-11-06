Не менше 11446 грн: кому є сенс переходити на «чорнобильську» пенсію

Крім депутатів та суддів більш-менш значиму пенсію у розмірі 10 прожиткових мінімумів (23610 гривень) отримують деякі з ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС (звичайно, йдеться не про порівняння значимості кожного з вказаних видів діяльності).

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише експерт з пенсійного права Сергій Коробкін у відповідь на запитання читача.

«Одразу зауважимо, що далеко не кожна особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримує пенсію в розмірі 23610 гривень. Відповідно до чинного законодавства, загальний розмір більшості видів пенсій не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, тобто він обмежується вказаною сумою», — підкреслює експерт.

За його словами, розмір чорнобильської пенсії може залежати від багатьох чинників, зокрема:

РЕКЛАМА

від категорії постраждалого;

від наявності або відсутності інвалідності;

від причин інвалідності;

від відсотка втрати працездатності, розміру зарплати за роботу в зоні відчуження тощо.

Деяким ліквідаторам пенсійні виплати взагалі розраховують на загальних підставах, як звичайні пенсії за віком, і їх розмір дуже далекий від максимального.

А в деяких випадках максимальну пенсію призначають на підставі судових рішень.

РЕКЛАМА

Скільки платять?

На сьогодні пенсія за інвалідністю ІІ групи для ліквідаторів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не може бути меншим за 11446,77 гривні. Далі все залежить від зарплати і ступеня втрати працездатності. Зазвичай, в таких випадках мова йде про осіб, яким надано статус постраждалих першої категорії.

РЕКЛАМА

Для інших постраждалих від Чорнобильської катастрофи мінімальна пенсія за інвалідністю ІІ групи встановлюється на рівні 7071,36 гривні.

Також експерт пояснює, що з наведеного листа не зрозуміло, пов’язана інвалідність з Чорнобильською катастрофою чи ні. Якщо мова йде все-таки про другу категорію постраждалого, то це дає підстави вважати, що перехід на пенсію за нормами Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» не є доцільним.

Втім, більш точний висновок можуть зробити лише в Пенсійному фонді, зважаючи на всі документи, наявні у пенсійній справі.

Також нагадаємо, що на розгляді в Раді перебуває проєкт закону, який встановлює єдині умови перерахунку пенсій, незалежно від закону, за яким її обчислюють.

123

Читайте нас у Facebook