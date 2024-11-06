Помер знаменитий ексфутболіст «Челсі», який увійшов до історії збірної (фото, відео)
У віці 78 років помер знаменитий ексфутболіст «Челсі» та збірної Ірландії Джон Демпсі, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу. Раніше не стало колишньої зірки «Челсі» Джанлуки Віаллі.
Колишній центральний захисник, який народився в Лондоні в сім'ї ірландців, віддав «аристократам» дев'ять років своєї кар'єри (1969—1978 р.), вигравши з командою Кубок Англії та Кубок володарів кубків.
Причому для визначення тріумфатора єврокубка в 1971 році «Челсі» та «Реалу» знадобилося перегравання. У першій зустрічі в передмісті Афін титулованому Королівському клубу вдалося врятуватися від поразки за лічені секунди до фінального свистка саме після помилки Демпсі. Але через два дні Джон шикарним ударом з льоту забив один з м'ячів «Челсі» у переграванні, і лондонці здобули єврокубковий трофей — 2:1.
Зігравши у футболці «Челсі» понад 200 матчів, Демпсі вирушив до Америки, де виступав за Філадельфію Фьюрі" і був визнаний захисником року за версією NASL, випередивши легендарного німця Франца Беккенбауера. Завершив кар'єру захисник в ірландському «Дандалку».
Саме «Дандалк» Джон Демпсі очолив на початку своєї тренерської кар'єри. Пізніше він тренував ще кілька маловідомих клубів, а також займався благодійністю.
В ірландця залишилися дружина Тріш, а також діти та онуки.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер найкращий футболіст чемпіонату світу 1990 року, який позбавив Марадону «Золотого м'яча».
Фото ФК «Челсі»168
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