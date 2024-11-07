Дрони ворога атакували Київ усю ніч: у багатьох районах міста пожежі, пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі (відео)

Чергова атака росіян з повітря, яка розпочалася напередодні увечорі, триває й ранком у четвер, 7 листопада — «шахеди» все ще фіксуються в повітряному просторі України. Знов ППО працювала в Києві, у кількох районах зафіксовано падіння уламків, зайнялися пожежі.

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За інформацією очільника КМВА Сергія Попка, наслідки атаки ударних дронів-камікадзе зафіксовані вже у шести районах Києва, двоє людей постраждали.

Так, у Голосіївському районі є пошкодження квартири в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою. Виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв. Пошкоджено 4 авто.

Фото КМДА

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У Печерському районі пожежу зафіксували на 33-му поверсі житлового будинку. Там часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху.

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Фото ДСНС

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Фото ДСНС

В Солом’янському районі на території підприємства горів склад на площі 600 м.кв. Також уламки впали на території медичного центру та на нежитлову споруду.

Фото ДСНС

У Подільському районі горів житловий будинок, а в Оболонському зафіксовано загорання на покрівлі 6-поверхового бізнес-центру.

Фото ДСНС

В Дарницькому районі уламки впали на житловий будинок, а також на відкритій території. Обійшлося без пожежі та потерпілих .

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що один з постраждалих був евакуйований з території підприємства у Солом'янському районі. Також в цьому районі йде евакуація з приватного медичного закладу, на територію якого впали уламки «шахеда».

Житловий будинок також пошкоджений в Одесі — після падіння збитого «шахеда» розпочалася пожежа.

На інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без загоряння). Також постраждало скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.

«Постраждав 30-річний чоловік, який отримав легкі тілесні ушкодження — лікарі надали допомогу на місці. Психологи ДСНС підтримали п’ятьох осіб, які потребували допомоги. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини», — додав він.

Нагадаємо, що напередодні росіяни випустили по Україні дві керованих авіаційних ракети Х-59 та Х-31П та 63 ударних БпЛА.

Фото ДСНС

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