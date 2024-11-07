«Вражаюча виборча кампанія»: про що Зеленський говорив із Трампом телефоном

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що говорив по телефону з Дональдом Трампом, який став лідером президентської гонки у США, назвавши його перемогу «історичною та переконливою».

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«Цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу. Ми домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю. Сильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру», — зазначив Зеленський.

Раніше у своєму традиційному зверненні до громадян український президент згадав слова Трампа — на той час 45-го президента США — про мир завдяки силі (peace through strength).

«І коли це буде принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів, Америка й увесь світ від цього точно виграють. Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгана — люди хочуть упевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії та із сильною Америкою, із сильною Україною, із сильними союзниками. Ми в цьому році говорили вже з президентом Трампом і телефоном у липні, і особисто на зустрічі у вересні, і це були хороші розмови», — сказав Зеленський та додав, що також є взаємодія на рівні їхнії команд.

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Зазначимо, що під час виступу у Палм-Біч Дональд Трамп, про перемогу якого вже було оголошено, заявив, що збирається «зупинити війни» і що під час його каденції жодних воєн не буде. Також він обіцяв «зробити Америку знов здоровою» і «розвернути курс на 180 градусів», аби «американці повернули собі контроль у своїй країні».

Фото з сайту Офіса президента України

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