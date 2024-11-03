Коли Америка обирає президента, за цим спостерігає весь світ. Не лише заради видовища і драми, але й тому, що глобальний вплив Сполучених Штатів настільки великий, що результат виборів може відбитися на житті мільярдів людей. Ніде ставки не є вищими, ніж в Україні, де кожен розуміє, що виживання країни залежить від США. Українські солдати не покладаються виключно на американську зброю, техніку, амуніцію. Але британські, європейські та інші союзники України не в змозі надати й близько такий же рівень підтримки, якщо внесок США зменшиться або зникне, сказав Ед Арнольд з Королівського інституту об'єднаних служб. Таким чином, результат виборів є буквально екзистенційним питанням, пише The Telegraph.

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Але кандидати настільки розпливчасто описують свої плани, що немає єдиної думки про те, хто був би кращим — або найменш поганим.

«Це як чотири конкурентни думки, і я не можу сказати, яка з них найбільш популярна», — сказав Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України.

Що стосується Гарріс, то, за словами Загороднюка, найбільш песимістична думка, яка є досить поширеною, полягає в тому, що в разі перемоги вона просто більш-менш продовжить політику Байдена — і ми будемо довго-довго в цій війні.

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«Звичайно, деякі люди кажуть: „Ні, ні, все буде інакше“, — зазначив ексміністр. — Деякі оптимісти вважають, що вона буде набагато ефективнішою і закінчить війну».

Трамп заявив, що в разі перемоги він зателефонує путіну і Володимиру Зеленському, щоб змусити їх укласти мирну угоду.

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«Щодо Трампа, то це та ж сама різниця. Дехто, безумовно, дуже боїться, що він укладе угоду з путіним, ми втратимо окуповані території, і він скаже: „Якщо ви, хлопці, не згодні, я взагалі нічого не буду посилати“, — сказав Загороднюк. — З іншого боку, така ж кількість людей вважає, що, оскільки він не боїться ескалації, оскільки він дуже операційний і сміливий, він може бути саме тим, хто нам потрібен для перемоги у війні. Тому що єдиний спосіб вийти з ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, — це радикальне, нестандартне мислення. Є дуже, дуже розумні люди, які так думають».

Трамп, щоправда, не уточнив, як саме він виконає свої обіцянки. Але його соратник на виборах Джей Ді Венс заявив, що росія «повинна утримати окуповану нею територію, а вцілілому уламку України не можна дозволити приєднатися до НАТО чи іншого іноземного альянсу».

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Критики кажуть, що це дуже схоже на перемогу росії.

Українські чиновники також глибоко розчаровані тим, як Джо Байден веде війну — зокрема через страх ескалації, який, на їхню думку, утримує Білий дім від швидкого постачання достатньої кількості зброї для перемоги у війні. Ця стратегія, можливо, поки що утримує Україну в боротьбі. Але вона не зупинила російські успіхи за останній рік.

А от погляд з кремля є непрозорим, йдеться у статті. Перед тим, як Байден вийшов з президентських перегонів, путін офіційно заявив, що чинний президент був кращим варіантом для росії. Він був більш передбачуваним, більш традиційним у своєму розумінні державного управління. Загалом, за словами російського президента, з ним було легше працювати. Але російські дезінформаційні операції цього року, схоже, зосереджені на тому, щоб нашкодити Камалі Гарріс і допомогти Трампу, йдеться у статті.

Раніше експерти пояснили, чому єдиним прийнятним варіантом для України на виборах у США залишається Камала Гарріс.

Фото: getty images

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