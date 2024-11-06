«Більше ніяких війн під час моєї каденції»: що сказав Трамп у своїй першій промові після перемоги на виборах президента США

Після закриття виборчих дільниць у США і попереднього підрахунку голосів виборців спікер Палати представників Майкл Джонсон оголосив Дональда Трампа 47-м президентом США. Офіційна інавгурація президента США відбудеться 20 січня 2025. До цього моменту у Білому домі буде проходити передача влади.

ВІДЕО ДНЯ

З перемогою Трампа вже привітали президенти Сальвадору, Франції, прем’єр Угорщини, а також очільник української держави Володимир Зеленський. Він назвав результат Трампа «вражаючою» перемогою.

«Я ціную прихильність президента Трампа до підходу „мир через силу“ у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах», — написав в соцмережі Х президент України.

Виступаючи у Палм-Біч перед своїми прихилльниками з першою промовою після оголошення резульатів виборів Дональд Трамп сказав: «Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війни».

РЕКЛАМА

Також обраний президент США пообіцяв вилікувати Америку.

«Наш курс розгорнеться на 180%. Ми це зробимо скрізь, у всіх сферах і це буде час, коли американці повернуть собі контроль у своїй країні. Зробимо Америку здоровою знову. Ми зменшимо податки, у нас нафти більше, ніж у Саудівської Аравії та росії», — додав Трамп.

РЕКЛАМА

Він заявив також, що закриє кордони США, пояснивши: «Хочемо, щоб люди повернулися, але законно».

У росії на перемогу Трампа поки відреагував дописом у соцмережі заступник голови радбезу рф дмітрій медвєдєв, який написав: «З кандидатом у президенти США Харріс „покінчено“, а цілі СВО будуть досягнуті».

РЕКЛАМА

Раніше повідомляли про нюанси президентскої виборчої кампанії у США.

472

Читайте нас у Facebook