Вона і виграла: у мережі назвали можливу переможницю «Холостяка»

Стартував показ тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк». Після Першої вечірки за право стати коханою головного героя змагаються тринадцять дівчат.

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Нагадаємо, у цьому сезоні Холостяком став ветеран війни, що втратив обидві ноги, Олександр Будько («Терен»).

«Я прийшов зустріти своє кохання», — зізнався Холостяк на Першій вечірці.

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У соціальній мережі проєкту шанувальники активно обговорюють дівчат, які беруть участь у шоу. Відомо, що одна з учасниць — волонтерка — не змогла бути на Першій вечірці. Вона надіслала листа Холостяку з вибаченнями, і він запросив її приєднатися до проєкту у наступному епізоді. Саме її у мережі називають переможницею 13-го «Холостяка».

«Нарешті цікаві дівчатка без надутих губ, — прокоментували учасниці. - Всі красиві та україномовні. Чекаю з нетерпінням продовження».

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«Де там вже та волонтерка, і розходимось», — написали у коментарях.

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«Та вона і виграла», — вирішили шанувальники реаліті.

Нагадаємо, мережа обурена поведінкою учасниць Холостяка.

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