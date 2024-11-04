Нічого не міняється: мережа відреагувала на фаворитку Холостяка (фото)

Вийшов перший епізод романтичного реаліті «Холостяк». Нагадаємо, 13-й сезон знімався влітку 2024 року та став першим за часів повномасштабного вторгнення. Головним героєм проєкту став ветеран війни, який втратив обидві ноги, Олександр Будько (позивний «Терен»). На Першій вечірці 20 дівчат змагалися за його серце. Після ефіру, який тривав шість годин, Олександр залишив у проєкті 13 дівчат, які продовжать боротьбу. Нагадаємо, вперше в історії проєкту учасниці знали, хто буде Холостяком, ще до початку зйомок і йшли саме до нього.

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Першу вечірку знімали у виставковому комплексі у центрі Києва. У цьому сезоні всі зйомки проводилися тільки в Україні. Холостяк приїхав на зустріч з дівчатами на мотоциклі. Героїні приїжджали на лімузині, святково вбрані та з подарунками. Учасниці були зі всієї України, а також з Греції та Великої Британії. Першою познайомилась з Холостяком хірургиня Поліна. Після зустрічі вона заявила: «Все, я виходжу заміж». Але виявилось, що Олександр був іншої думки та не залишив Поліну в шоу.

Вперше в історії проєкту учасниці знали, хто буде Холостяком, ще до початку зйомок і йшли саме до нього

Холостяку подарували келихи для вина, натальну карту, більярдний кий, картину та іграшкових зайців. Багато хто з учасниць зізнавався, що «Олександр симпатичніший, ніж в мережі».

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Серед дівчат були сомельє, арттерапевт, волонтерка, фешн-фотографка, військова кореспондентка та ведуча ютуб-каналу. До речі, вона запросила Холостяка для знайомства у… ліжко та подарувала йому піжаму.

— Мені здається, що ти прийшла не до мене, а щоб розказати про себе, — зауважив Холостяк і не віддав Марічці троянду.

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Троянду першого враження отримала Тетяна з Одеси, яка виготовляє іграшки. Дівчина про це сказала відразу після знайомства з Холостяком.

Тетяна з Одеси отримала троянду першого враження

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— Я точно отримаю троянду першого враження, — була впевнена Тетяна.

Мережа активно включилась в обговорення першого випуску та вибору Холостяка.

— Шоу, нічого не міняється, — зауважили у коментарях з приводу вибору Тетяни. - Дівчина спілкувалась собі на російській постійно, поки не пішла на «Холостяка».

— Кастингу велика подяка, перше враження: більшість дівчат людяні, хороші, звісно, не без ложки дьогтю, але вони в мінімумі, — написали відгук. — Дякую, що без такої кількості стервозності, як раніше. Сподіваюсь.

— Рішення класне, — вирішили шанувальники реаліті, коментуючи «троянду першого враження».

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Олександр Терен розповів, як отримав поранення під час бойових дій та втратив ноги.

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