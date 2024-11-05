Не для серйозних відносин: мережа обурена поведінкою учасниць Холостяка

Відбулася премʼєра тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк». Нагадаємо, головний герой — ветеран війни Олександр Будько («Терен»). Вже пройшла Перша вечірка і Холостяк зробив свій вибір, залишивши у проєкті тринадцять учасниць. На сторінці проєкту у соціальній мережі продовжуються обговорення першого ефіру. Шанувальники шоу незадоволені рішенням Холостяка та поведінкою учасниць.

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«Найбільше мені було шкода дівчину з ногою, навіщо було брати її на проєкт якщо вона не пройде за форматом та естетикою, у дівчина була така депресія, а тут ще з шоу вигнали на першому етапі, — написали у коментарях, згадуючи одеситку, яка прийшла на проєкт на милицях. — Тепер знов у депресію, а з неї так важко виходити, я розумію, потрібно шоу, але навіщо так жорстко на почуттях».

«Я от теж не зрозуміла, для чого її запросили, — підтримали думку. — Щоб шо? Показати, що вона не формат???»

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Також шанувальники реаліті обурилися, чому жодна з героїнь не розпитала Холостяка, як він почувається. Нагадаємо, Олександр втратив на війні обидві ноги.

«Холостяк тримався, як справжній боєць! — написали у коментарях. — І все ж цікаво, чому жодна з дівчат не запитали, чи стомився він, вони, напевно, і не розуміють, що стояти і ходити стільки на протезах, це може бути дискомфортно або навіть боляче. Таке враження, що усі прийшли не для серйозних відносин і усім, що з цим зв'язано».

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«Я теж постійно думала, йому ж, мабуть, складно, — приєдналися до обговорень. - Чому ніхто про це не піклується… може він не хоче…»

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Нагадаємо, Холостяк обрав свою фаворитку.

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