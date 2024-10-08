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Варення зі слив із шафраном: справжній делікатес із запахом чарівництва

22:25 9 жовтня 2024
Піала зі сливовим варенням

Шафран — дивовижна пряність. Влітку вона може надати чарівного смаку і аромату морозиву, а восени — варенню зі слив. Готується таке варення у невеликих кількостях. Нині це популярно у всьому світі. Не треба годинами стояти біля плити — все швидко та просто.

Рецептом сливового варення із шафраном поділилася кулінар Ардія Діаманті, яка раніше розповідала, як приготувати виноградний десерт із карамелізованою грушею.

- Мені дуже подобається цей смак і аромат, — каже Ардія Діаманті. — Спробуйте приготувати і оцініть теж. Таким варенням можна доповнювати йогурт або кефір — це дуже смачно. Також варення зі слив із шафраном ідеально підходить до чорного та зеленого чаю. Таке варення ви не купите у магазинах. Домашні ласощі хороші ще й тим, що вони натуральні.

Сливове варення з шафраном

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Інгредієнти:

Сливи — 300 г
Шафран — 1 г
Цукор — 150 г

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Приготування:

Сливи помити та очистити від кісточок. Засипати цукром. Додати півсклянки води і варити до зміни кольору та отримання консистенції варення, постійно помішуючи. Шафран залити теплою водою (третина склянки). Перемішати, дати настоятися п'ять хвилин. Додати у варення. Варити ще 5 хвилин, постійно помішуючи. Далі перекласти сливове варення з шафраном у банки, закрутити і укутати, щоб настоялося варення.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про приготування знаменитого закарпатського леквару і чим відоме це сливове повидло.

Фото Ольги Сметанської

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