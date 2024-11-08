Агент гру в ТЦК: на Волині затримали охоронця-зрадника

На Волині військова контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який готував нову серію повітряних ударів рф по рідному регіону. Ним виявився 30-річний військовослужбовець, що проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК, розповіли у прес-службі СБУ.

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Чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки рф (більш відомої як гру).

Як свідчать матеріали провадження, фігурант намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції.

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Щоб виконати це завдання агент на службовому авто об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування військових об’єктів.

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Також він намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ для здійснення ворожих обстрілів «в обхід» української ППО.

Отриману інформацію агент направляв своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

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Військова контррозвідка СБУ викрила російського агента, задокументувала його злочини і затримала. Одночасно були проведені додаткові заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його співпраці з рф.

Вже встановлено, що фігурант потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у росії, з якими підтримував контакт і поділяв антиукраїнські погляди.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а суд взяв під варту. У подальшому агенту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також нагадаємо про нещодавнє затримання на Донеччині пенсіонерки, яка раніше працювала в нині розформованій міліції. Завдання від ворога вона отримувала через свого давнього знайомого ексміліціонера, який у 2014 зрадив присязі і приєднався до терористів «днр», а після початку повномасштабної війни став комбатом однієї із розвідувально-штурмових бригад збройних сил рф.

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