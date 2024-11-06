Наводила удари ворога по оборонцях Донеччини: у Краматорську затримали колишню міліціонерку

Служба безпеки затримала ще одну агентку рф. Зловмисниця-мешканка Краматорська передавала рашистам локації Сил оборони та чекала на окупацію свого міста.

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Як повідомили у спецслужбі, фігуранткою виявилася місцева пенсіонерка, яка раніше працювала в нині розформованій міліції.

Завдання від ворога вона отримувала через «зв'язкового», свого давнього знайомого ексміліціонера. У 2014 він приєднався до терористів «днр», а після початку повномасштабної війни став комбатом однієї із розвідувально-штурмових бригад збройних сил рф.

За інструкцією росіян агентка зливала «зв'язковому» локації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ на Краматорському напрямку.

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Насамперед ворога цікавили координати реактивної артилерії ЗСУ, а також маршрути руху автоцистерн з паливом, які постачалися на передову. Для збирання розвідданих зловмисниця об’їжджала місцевість на своєму авто та приховано фіксувала військові об’єкти.

На одній з локацій контррозвідники Служби безпеки й затримали агентку, після чого слідчі СБУ повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також нагадаємо про нещодавнє затримання спецпризначенцями СБУ інформаторку загарбників, яка сприяла просуванню ворога на Покровськ. Примітно, що затримали жінку, коли вона вирішила стати «вимушеною переселенкою» і попрямувала до країн ЄС.

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