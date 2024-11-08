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Спорт

Уболівальник, який помер під час матчу Ліги чемпіонів, виявився колишнім тренером збірної (фото)

12:43 8 листопада 2024
Ромен Жан

Матч Ліги чемпіонів на мюнхенській «Альянц Арені» між «Баварією» та «Бенфікою» з українцем Антолієм Трубіним у складі (1:0) був затьмарений смертю вболівальника. Як повідомляє The Sun, померлим виявився колишній головний тренер жіночої збірної Люксембургу з футболу Ромен Жан.

За інформацією мюнхенського клубу, 66-річному фахівцю погано стало на трибуні. Лікарі почали його реанімувати, але Жан помер дорогою до лікарні від серцевого нападу.

У зв'язку з трагедією фанати «Баварії» ухвалили рішення мовчати до кінця поєдинку та опустили у секторах прапори.

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«Ми також не особливо святкували після гри. Гравці дізналися про трагедію вже після фінального свистка», — повідомив головний тренер мюнхенців Венсан Компані.

Повідомляється, що Ромен Жан очолював жіночу збірну Люксембургу у 2006--2012 роках. Крім того, він тренував чоловічу команду «Беттенбург», яку 2014 року вивів до елітної ліги чемпіонату країни. Останнім часом тренер працював у електроенергетичній службі муніципалітету Люксембурга.

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Ромен Жан працював головним тренером жіночої збірної Люксембургу з футболу в 2006--2012 роках

Зазначимо, що це вже не перша трагедія на домашній арені «Баварії». У березні 2021-го після закінчення поєдинку бундесліги між господарями поля та дортмундською «Боруссією» помер знаменитий 72-річний фотограф мюнхенського клубу Ганс Раухштайнер.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер футбольний суперфан Парамон.

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