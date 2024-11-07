«Бенфіка» з Трубіним не встояла у Мюнхені, «Арсенал» із Зінченком програв у Мілані: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 6 листопада, у Лізі чемпіонів, де напередодні «Реал», «Манчестер Сіті», «Байєр» та «Жирона» зазнали нищівних поразок, дев'ятьма поєдинками фінішувала програма 4-го туру.

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Ліга чемпіонів. 4-й тур

«Шахтар» (Україна) — «Янг Бойз» (Швейцарія) — 2:1 (Зубков, 31, Судаков, 41 — Імері, 27).

«Баварія» (Німеччина) — «Бенфіка» (Португалія) — 1:0 (Мусіала, 67).

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Голкіпер лісабонців та збірної України Анатолій Трубін відбив 10 ударів футболістів «Баварії», але все ж таки не зміг врятувати свою команду від поразки.

«Інтер» (Італія) — «Арсенал» (Англія) — 1:0 (Чалханоглу, 45+3, з пенальті).

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Захисник «канонірів» Олександр Зінченко вийшов на заміну на 82-й хвилині, але його команді, яка завдала по воротах міланців 21 (!) удар (4 — у «рамку»), це не допомогло. «Інтеру», до речі, для перемоги вистачило одного точного «пострілу» у площину воріт. Та й той з пенальті.

«Црвена Звезда» (Сербія) — «Барселона» (Іспанія) — 2:5 (Сілас, 27, Мілсон, 81 — Мартінес, 13, Левандовські, 43, 53, Рафінья, 55, Лопес, 76).

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Автор «дубля» у ворота белградців поляк Роберт Левандовські проводить блискучий сезон, забивши у 16 матчах за «Барсу» 19 м'ячів.

«ПСЖ» (Франція) — «Атлетико» (Іспанія) — 1:2 (Заїр-Емері, 14 — Моліна, 18, Корреа, 90+3).

«Спарта» (Чехія) — «Брест» (Франція) — 1:2 (Олатунджі, 90+2 — Фернандеш, 37, Кайрінен, 80, у свої ворота).

«Фейєноорд» (Нідерланди) — «Зальцбург» (Австрія) — 1:3 (Муса, 81 — Конате, 45+2, 58, Гіндо, 86). На 77-й хвилині вилучено Надже («Фейєноорд»), а на 85-й Конате («Зальцбург») не реалізував пенальті.

«Штутгарт» (Німеччина) — «Аталанта» (Італія) — 0:2 (Лукман, 51, Дзаньоло, 88).

«Брюгге» (Бельгія) — «Астон Вілла» (Англія) — 1:0 (Ванакен, 52, з пенальті).

Становище команд:

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції матч Ліги Європи «Динамо» — «Ференцварош».

Фото kicker. de

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