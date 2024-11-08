Призначення можуть бути несподіваними: кого бачить Трамп на ключових посадах у своїй адміністрації

Джерела повідомили, що Дональд Трамп, який у першій після виборів промові пообіцяв, що під час його каденції не буде жодної війни, не хоче, щоб у його команді з національної безпеки були колишні генерали. Він віддає перевагу бізнесменам і генеральним директорам. Але також розглядає можливість залучення вірних йому людей на чільні посади в округу Колумбія, пише видання Axios.

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Головним кандидатом на пост держсекретаря є колишній посол США в Німеччині Річард Гренелл, повідомили два джерела. Відомо, що Гренелл консультував Трампа щодо зовнішньої політики під час кампанії та, ймовірно, зосередиться на російсько-українській дипломатії. Республіканський контроль над Сенатом нейтралізує будь-які труднощі, які могли б виникнути у Річарда Гренелла під час затвердження.

Двома іншими кандидатами на посаду держсекретаря є сенатор Білл Хагерті (республіканець від Теннессі), який працював послом в Японії під час першого терміну Трампа, і колишній радник Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн.

Морган Ортагус, яка раніше обіймала посаду прессекретаря Держдепартаменту, також розглядається на високі посади в Держдепі або як посол. Конгресвумен Еліс Стефаник може бути призначена послом США в ООН. На посаду міністра оборони Трамп розглядає кандидатури Майка Помпео, який входить до Ради директорів українського оператора мобільного зв’язку «Київстар», та Майкла Волтца. Волтц та Гренелл також є кандидатами на роль радника з національної безпеки.

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Серед можливих призначень на посаду директора ЦРУ згадуються Джон Реткліфф та Майкл Волтц, також обговорюються кандидатури сенатора Тома Коттона та колишнього спецпосланця в Ірані Браяна Хука, який може очолити перехідну команду Держдепартаменту. Колишній чиновник зазначив, що з огляду на підхід Трампа до вибору співробітників остаточні призначення можуть бути несподіваними.

Раніше експерти дали прогноз, як перемога Трампа може позначитися на курсах провідних валют — долара та євро.

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