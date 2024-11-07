Результати виборів президента США призвели до падіння курсу євро, і певні банки прогнозують посилення цієї тенденції. Євро вже впав на 2,1%, готуючись до найбільшого падіння з 2016 року. ABN Amro Bank NV, ING Groep NV і Manulife попереджають, що падіння євро продовжиться в найближчі місяці до рівня, коли один євро коштуватиме один долар.

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Mizuho Financial Group Inc. і Deutsche Bank AG очікують, що до кінця року курс валюти знизиться до $ 1,03 і $ 1,05 відповідно. Різні траєкторії процентних ставок у Європі та США змушують стратегів переглянути свої прогнози. У той час як політика Трампа розглядається як така, що підживлює інфляцію і обмежує можливості Федерального резерву знижувати ставки, його обіцянка щодо глобальних торговельних тарифів може посилити біль для європейської економіки, що розпилюється, і вимагатиме більш різкого пом'якшення з боку Європейського центрального банку. Про це пише видання Bloomberg.

«Трамп повернувся — всі боялися цього моменту, — сказав головний інвестиційний директор Lombard Odier Майкл Стробек. — Цілком очевидно, що цей результат, у відносному вираженні, не є найкращим для європейських активів».

Ринки закладають у свої прогнози зниження ставок у США на 1%, у єврозоні — на 1,30% до вересня 2025 року.

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«Існує дуже ймовірний шлях до паритету в найближчі шість місяців, — сказав старший портфельний менеджер Manulife Investment Management Натан Туфт. — Важко боротися з настроями, технічними показниками і поточними фундаментальними факторами на користь долара США».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що голова передвиборчої кампанії Гарріс закликала розпочати роботу із «захисту Америки».

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