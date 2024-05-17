Непереможний українець Берінчик перед дебютним боєм за титул чемпіона світу налякав усіх сиреною (відео)

У ніч, на неділю, 19 травня, в Сан-Дієго (США) український призер Олімпійських ігор 36-річний Денис Берінчик (18 перемог, 9 з них — нокаутом), який минулого року переміг шведа Ентоні Ігіта, у рамках шоу Top Rank проведе бій проти володаря чемпіонських поясів у трьох вагових категоріях 29-річного мексиканця Емануеля Наваррете (38 перемог, 31 з них — нокаутом, 1 поразка, 1 нічия) за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі (до 61,2 кг). Нагадаємо, що за кілька годин до цього в Ер-Ріяді відбудеться поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкому дивізіоні Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі.



Напередодні український та мексиканський боксери провели традиційну дуель поглядів, на яку суперник уродженця Луганської області з'явився у сонцезахисних окулярах.

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До речі, під час пресконференції Денис Беринчик трохи налякав присутніх, увімкнувши звук сирени (на відео дивитись із 29:50).

«З цим звуком прокидається моя країна, живе понад два роки — щодня, кожної секунди, — заявив Денис Берінчик. — Цей звук означає, що росія забирає чиєсь життя або щось руйнує — щодня багато разів. Проте наші захисники продовжують день у день, хвилину за хвилиною робити свою справу. Тому, перш за все, я хочу подякувати українським воїнам, бо завдяки їм я зміг підготуватися і прибути до вас.

Також я хочу подякувати своїй команді за гігантську роботу, яку зробили ми разом, щоб бути готовими до поєдинку.

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Насамкінець я хочу звернутися до всього світу, до всіх, хто нас бачить і чує, — stand with ukraine".

Додамо, що бій Берінчик — Наваррете у прямій трансляції покаже в Україні (початок — приблизно о 06:00) медіасервіс MEGOGO.

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До речі, якщо мексиканець отримає шанс підкорити четверту за рахунком вагову категорію, то українець, який побив у бою на голих кулаках російського Молота, вперше битиметься за титул чемпіона світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний Денис Берінчик відібрав чемпіонський пояс у француза в андеркарді бою Ф'юрі — Чісора.

Фото X Top Rank Boxing

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