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Шоу-бізнес

Сексуальна: відома співачка відверто розповіла про свою вагу

18:31 6 листопада 2024
Оля Цибульська

Популярна співачка Оля Цибульська, яка нещодавно збентежила мережу своїм виїздом з країни, розкрила особисті деталі. На сторінці у соціальній мережі Оля виклала світлини з берега річки та повідомила підписникам, яку саме має вагу.

«Яка твоя осіння вага? - підписала фото Оля. - Моя 69 кг. Не страшно, коли я повна. Страшно, коли я пуста».

Шанувальники артистки підтримали її у коментарях, зізнавшись, що багато хто мріє мати саме таку вагу.

«Моя 67 і я щаслива», — підтримала зізнанням танцівниця Ілона Гвоздьова.

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«Я піймала себе на думці, що коли в мене було 62 кг, я була незадоволена своїм тілом», — поділилися думками у коментарях. — Зараз 75, вчусь любити себе в будь-якій вазі".

«Дуже схожа на Мерілін Монро, така краса, мені аж каре захотілося зробити», — поділилися враженнями шанувальники.

«Яка сексуальна вага!» — вирішили підписники.

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«Блін, реально», — погодилася і Оля Цибульська.

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Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що Оля Цибульська розкрила подробиці свого виїзда за кордон.

Читайте також: Самотність і страх: популярна співачка здивувала зізнанням

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