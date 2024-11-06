Сексуальна: відома співачка відверто розповіла про свою вагу
Популярна співачка Оля Цибульська, яка нещодавно збентежила мережу своїм виїздом з країни, розкрила особисті деталі. На сторінці у соціальній мережі Оля виклала світлини з берега річки та повідомила підписникам, яку саме має вагу.
«Яка твоя осіння вага? - підписала фото Оля. - Моя 69 кг. Не страшно, коли я повна. Страшно, коли я пуста».
Шанувальники артистки підтримали її у коментарях, зізнавшись, що багато хто мріє мати саме таку вагу.
«Моя 67 і я щаслива», — підтримала зізнанням танцівниця Ілона Гвоздьова.
«Я піймала себе на думці, що коли в мене було 62 кг, я була незадоволена своїм тілом», — поділилися думками у коментарях. — Зараз 75, вчусь любити себе в будь-якій вазі".
«Дуже схожа на Мерілін Монро, така краса, мені аж каре захотілося зробити», — поділилися враженнями шанувальники.
«Яка сексуальна вага!» — вирішили підписники.
«Блін, реально», — погодилася і Оля Цибульська.
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що Оля Цибульська розкрила подробиці свого виїзда за кордон.
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