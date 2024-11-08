Бійка в ресторані Полтави: причетним до побиття хлопця, включно з кримінальним авторитетом, оголошено підозру

Трьом чоловікам, які вчинили бійку у ресторані Полтави, оголосили підозру. Їм інкримінують хуліганство.

Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.



Серед затриманих місцевий правоохоронець, відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим та його помічник.

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«На цю годину я уже ствердно кажу, що вони не просто затримані, а їм оголошено підозру в хуліганстві, яке вчинено групою осіб, і це стаття Кримінального кодексу 296 частина друга», — зазначила вона.

Сторона обвинувачення буде клопотати про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Як повідомила Сапьян, запобіжний захід можуть обрати у найближчі години.

Зазначимо, що днями у ресторані у Полтаві сталася бійка. За словами постраждалих, троє чоловіків напали на хлопця, який захищав дівчину від залицянь чоловіків за сусіднім столиком.

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Постраждалого забрали до лікарні з численними травмами — струсом мозку, переломом носа та іншими ушкодженнями.

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Як встановило слідство, серед нападників був місцевий правоохоронець і відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим, а також його помічник. ДБР затримало трьох фігурантів справи.

За джерелами ЗМІ з правоохоронних органів, йдеться про заступника начальника відділу кримінальної поліції Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області Олександра Перелі.

Кримінальним авторитетом є Олександр Павлюченко.

ДБР розпочало кримінальне провадження за статтею «Хуліганстві, вчинене групою осіб». Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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