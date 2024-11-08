Не тільки пошкодження електросистем та поява корозії: названо несподівану «осінню загрозу» для автомобіля

Осінь — не тільки період дощів, коли небезпечно вмикати регулятор обігріву бічних дзеркал заднього виду.

Осінь — це ще й пора листопаду, коли навіть звичайне листя може таїти в собі небезпеку, пише профільне автовидання з посиланням на досвідченого автомеханіка.

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За словами майстра, опале листя, залишаючись поблизу автомобіля, може призводити до серйозних проблем і дорогого ремонту, якщо не приділити їм належної уваги.

За словами механіка, одна з ключових загроз — це заткнення дренажних отворів підкапотного простору та вентиляційних каналів, розташованих біля основи лобового скла.

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Листя, потрапляючи в ці ділянки, розкладається і накопичується, що з часом призводить до блокування стоків для води. Коли дренажні системи засмічені, вода не може залишати кузов і накопичується, створюючи ризик проникнення вологи в салон автомобіля, пошкодження електричних систем та появи корозії.

Для перевірки справності стоків механік пропонує провести простий тест: налити трохи води в область під лобовим склом та простежити за її рухом. Якщо вода безперешкодно стікає вниз, значить дренажі чисті й з машиною все гаразд. У разі затримки води, ймовірно, потрібно прочистити отвори від листя і сміття.

Регулярне прибирання листя, особливо під лобовим склом, може суттєво продовжити термін служби автомобіля та позбавити витрат на ремонт, підкреслює фахівець.

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Варто також нагадати про типові помилки, які водії-початківці роблять на АЗС.

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