«Наш світ завмер»: у родині чемпіона Європи з футболу трапилося горе (фото)

Знаменитий ексфутболіст «Баварії», «Мілана», «Ліверпуля» та збірної Німеччини 52-річний Крістіан Ціге повідомив, що його дружина Піа померла після тривалої боротьби з «серйозною хворобою». Раніше легендарний ексфутболіст бундестім Мікаель Баллак поховав сина

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«Наш світ завмер з 4 листопада, — написав напередодні, через кілька днів після трагедії, чемпіон Європи та віцечемпіон світу в Instagram. — Піа назавжди заплющила очі після довгої та тяжкої хвороби.

Ми хотіли б подякувати всім, хто пройшов цей довгий і важкий шлях разом з нами, а також за величезне співчуття. Піа, ти будеш вічно жити у наших серцях.

І завжди будуть сліди твого життя, думки, картини, моменти. Вони будуть нагадувати нам про тебе, робити нас щасливими та сумними і ніколи не дозволять нам забути тебе".

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Колишня зірка футболу та Піа були одружені з 1997 року. У них двоє спільних дітей — Алессандро та Марія, а також ще одна дочка Катаріна від попереднього шлюбу дружини футболіста.

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Нагадаємо, що за роки яскравої кар'єри захисник Крістіан Ціге грав за «Баварію», «Мілан», «Міддлсбро», «Ліверпуль», «Тоттенхем» та «Боруссію» з Менхенгладбаха, завершивши виступи 2005 року. Німець — дворазовий чемпіон Німеччини, чемпіон Італії, дворазовий володар Кубка УЄФА, а також тріумфатор Кубка Англії та Кубка англійської ліги. У складі збірної Німеччини футболіст провів 72 матчі та забив 9 м'ячів, вигравши «золото» Євро-1996 і «срібло» ЧС-2002.

У складі збірної Німеччини Крістіан Ціге став чемпіоном Європи та віцечемпіоном світу

Після кар'єри Ціґе працював тренером, очолюючи, зокрема, «Армінію», юнацькі збірні Німеччини, «Унтерхахінг», а також команди з Іспанії та Таїланду. Останнім клубом фахівця був австрійський «Пінцгау», який він залишив у 2022 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у чемпіона світу та Європи з футболу Фернандо Торреса помер батько.

Фото Instagram, dfb. de, dailymail.co.uk

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