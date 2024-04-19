У родині чемпіона світу та Європи з футболу трапилося горе (фото)

Легендарний чемпіон світу та Європи з футболу у складі збірної Іспанії Фернандо Торрес, який завершив кар'єру у 2019 році, пережив трагедію інформує Semana. У Мадриді помер його батько Хосе.

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Про важку втрату 40-річний ексфорвард «Атлетико», «Ліверпуля», «Челсі» та «Мілана» повідомив у соцмережах.

«Я не міг закінчити цей сумний день, не подякувавши всім від щирого серця від імені моєї родини і себе за стільки висловлювань прихильності та поваги до смерті мого батька. Тату, ти завжди будеш поряд, я люблю тебе», — написав Фернандо Торрес.

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Юний Фернандо Торрес з батьком

Легендарний форвард з батьками та сім'єю під час виступів за "Атлетико"

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Слова співчуття знаменитому голеадору висловили багато зірок футболу — Хуан Мата, Давід де Хеа, Давид Луїс, Самі Хююпя, Джон Арне Ріізе, Паулу Феррейра, Хосе Рейна, Дієго Коста, Луїш Фігу та інші.

Нагадаємо, що Фернандо Торрес, в активі якого 110 матчів та 38 голів у футболці збірної Іспанії, — тріумфатор ЧС-2010, а також Євро-2008 та Євро-2012. У складі «Атлетико» нападник виграв Лігу Європи, з «Ліверпулем» став віцечемпіоном Англії, а з «Челсі» переміг у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Кубку Англії. Після завершення кар'єри Торрес очолював молодіжну команду «Атлетико», з якою дійшов до півфіналу Юнацької ліги УЄФА.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер батько знаменитого ексфутболіста «Ліверпуля» та збірної Бразилії Роберто Фірміно.

Фото uefa.com, ФК «Атлетико», із соцмереж

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