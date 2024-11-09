41.13 / 41.59 44.37 / 45.03
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Хочемо заякоритися в Україні»: відомий телеведучий затіяв будівництво маєтку у розпал війни

16:09 9 листопада 2024
Григорій Решетник

Відомий український ведучий та диктор Григорій Решетник разом із дружиною Христиною розпочав будівництво двоповерхового будинку. Про це він розповів під час інтерв’ю для Youtube-каналу Слави Дьоміна.

Він зізнався, що через російські обстріли будівництво будинку площею понад 150 квадратів — це досить складний і дорогий процес, проте він та його родина вірять у перемогу України.

«Ми, живучи на орендованій квартирі, ухвалили рішення будувати будинок. Складно все вдається, це дуже дорого. Але поступово, як вдасться. Ми навіть терміни не ставимо, просто будуємо. Але це свідчить про те, що ми віримо в Україну, віримо в перемогу, тут хочемо заякоритися. Будинок на стадії штукатурних робіт. Буде два поверхи. Трошки більше як 150 квадратів. Це котеджне містечко з охороною, безпека для мене дуже важлива. Я мрію про будинок, мати своє гніздечко», — додав шоумен.

Григорій не став називати населений пункт, де буде його нове житло та повідомив, що наразі будівництво перебуває на етапі штукатурних робіт.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Решетник відреагував на чергову нічну шахедну атаку росіян на Київ. На своїй сторінці у соціальній мережі Григорій поділився своїми емоціями.

Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

РЕКЛАМА

490

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

актор та військовий Геннадій Попенко

У них не буде України: відомий актор та військовий про виїзд родини за кордон

принц Гаррі та Меган Маркл

Діана була б сильно засмучена: у Меган Маркл паніка через останні кроки принца Гаррі

Костянтин Октябрський

Квартирі торба: внаслідок нічної атаки на Київ постраждав будинок популярного актора та ведучого

зодіак та гроші

Терезам — гармонія у грошових надходженнях, Стрільцям — ідеї щодо заробітку, а Левам — плідна співпраця з партнерами: фінансовий гороскоп на 9 листопада

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту