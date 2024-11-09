«Хочемо заякоритися в Україні»: відомий телеведучий затіяв будівництво маєтку у розпал війни

Відомий український ведучий та диктор Григорій Решетник разом із дружиною Христиною розпочав будівництво двоповерхового будинку. Про це він розповів під час інтерв’ю для Youtube-каналу Слави Дьоміна.

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Він зізнався, що через російські обстріли будівництво будинку площею понад 150 квадратів — це досить складний і дорогий процес, проте він та його родина вірять у перемогу України.

«Ми, живучи на орендованій квартирі, ухвалили рішення будувати будинок. Складно все вдається, це дуже дорого. Але поступово, як вдасться. Ми навіть терміни не ставимо, просто будуємо. Але це свідчить про те, що ми віримо в Україну, віримо в перемогу, тут хочемо заякоритися. Будинок на стадії штукатурних робіт. Буде два поверхи. Трошки більше як 150 квадратів. Це котеджне містечко з охороною, безпека для мене дуже важлива. Я мрію про будинок, мати своє гніздечко», — додав шоумен.

Григорій не став називати населений пункт, де буде його нове житло та повідомив, що наразі будівництво перебуває на етапі штукатурних робіт.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Решетник відреагував на чергову нічну шахедну атаку росіян на Київ. На своїй сторінці у соціальній мережі Григорій поділився своїми емоціями.

Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

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