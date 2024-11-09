У 3-ій Штурмовій закликали Чорновол не прикриватися фронтом: про що йдеться

За рішенням суду Тетяна Чорновол має спростувати інформацію щодо зв’язків депутата Олександра Качури з Медведчуком. Через це з картки військовослужбовці було стягнуто судовий збір. Таку заяву зробив комбат із Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук з позивним «Сліп» у своєму телеграм-каналі.

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«Чорновол звинуватила Качуру в тому, що він вкрав її гроші. Перед цим Чорновол звинуватила Качуру в тому що він заснував партію Медведчука і програла суд за неправдиву інформацію. Це і стало причиною відрахувань», — написав військовий.

За словами комбата 3-ї Штурмової, тепер з її зарплатної картки, а не «бойових», як стверджує Чорновол, автоматично списався судовий збір у розмірі 3073 гривень.

«Коли людина програє суд — з неї автоматично списується судовий збір, але Чорновол написала що Олександр «вкрав» її бойові виплати, користуючись «службовим становищем, владним шантажем, примусом і корупцією», — написав Кухарчук.

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Військовий заявив, що у справах про наклеп нардеп Качура виграв суди у «5» і «Прямого» телеканалів, які також видалили раніше опубліковану недостовірну інформацію.

«Однаково не люблю „Слуг“ і „ЄС“ (хоча брешу, „Слуг“ не люблю, а „ЄС“ ненавиджу), але ще більше ненавиджу, коли хтось прикривається фронтом, знаходячись в цей момент в урядовому кварталі», — написав Кухарчук.

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Також український військовий заявив, що допомога Олександра Качури однозначно варта більше пʼятиста дронів.

Нагадаємо, 8 листопада екснардепка та операторка ПТРК «Стугна» Тетяна Чорновол повідомила на своїй сторінці у соцмережі, що кошти з її бойових виплат відраховують нардепу «Слуги народу» Олександру Качурі.

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Качура відреагував на її публікацію і зазначив, що кожну стягнуту за брехню та наклеп українським судом гривню, він із власного рахунку помножить у 10 разів та на всі ці кошти придбає дрони для ЗСУ.

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