В той час як представники п'ятьох знаків зодіаку міркують, що робити з неочікуваним прибутком у середині місяця, ще більше українців складають плани на другу та третю декади листопада.

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І своїми прогнозами з цього приводу з ними вирішили поділитися тарологи, які зробили розклад за картами на другу неділю листопада.

Овен — «Колісниця»

Сьогодні — день рішучих дій і руху вперед. Колісниця говорить про прагнення до мети, внутрішню силу і впевненість. Вам варто бути наполегливим і цілеспрямованим, щоб подолати можливі труднощі. Ваша рішучість стане ключем до успіху.

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Телець — «Четвірка Пентаклів»

«Четвірка Пентаклів» закликає до обережності і продуманих дій, особливо в питаннях фінансів. Сьогодні зосередьтеся на безпеці та стабільності, уникайте ризиків. Ця карта нагадує, що іноді варто утриматися від різких кроків і зберегти ресурси.

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Близнюки — «Королева Мечів»

Карта «Королева Мечів» обіцяє день логіки і ясного розуму. Сьогодні на вас чекає необхідність ухвалювати рішення, не піддаючись емоціям. Вам допоможуть об'єктивність і холодний розрахунок. Підходьте до ситуацій осмислено, і ви отримаєте цінні результати.

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Рак — «П'ятірка Кубків»

Карта «П'ятірка Кубків» вказує на можливість внутрішнього переживання або незначної втрати. Сьогодні вам доведеться відпустити минуле і звернути увагу на те, що у вас є. Не зациклюйтеся на невдачах — пам'ятайте, що попереду на вас чекає щось краще.

Лев — «Сонце»

Карта «Сонце» віщує вам світлий і вдалий день. Сьогодні енергія буде на піку, і на вас чекає успіх у всьому, за що ви візьметеся. Радість, оптимізм і віра в себе допоможуть вам впоратися з будь-якими завданнями. Це прекрасний час для зустрічей, нових починань і самовираження.

Діви — «Відлюдник»

Сьогодні для вас день усамітнення і самопізнання. «Відлюдник» радить вам зануритися в роздуми і пошукати відповіді всередині себе. Це слушна нагода для відпочинку від метушні і набуття внутрішнього спокою. Дозвольте собі паузу, щоб відновити сили.

Терези — «Трійка Кубків»

Сьогодні для вас день, сповнений радості і спілкування. «Трійка Кубків» віщує щасливі зустрічі з друзями або близькими людьми. Це час для свята, обміну позитивною енергією і підтримки. Оточіть себе тими, хто вам дорогий, і насолоджуйтеся моментом.

Скорпіон — «Дев'ятка Жезлів»

Сьогодні вам може знадобитися стійкість і витривалість. «Дев'ятка Жезлів» говорить про те, що вам потрібно залишатися на своїх позиціях і не здаватися. Можливо, ситуація потребуватиме додаткових зусиль, але ваша наполеглива праця обов'язково принесе свої плоди.

Стрілець — «Шістка Мечів»

Сьогодні для вас — день переходу і відпустки старого. «Шістка Мечів» підказує, що зараз важливо рухатися далі й залишити за собою те, що заважає. Це гарний час для змін і подорожей, як зовнішніх, так і внутрішніх. Ідіть від непотрібних переживань і рухайтеся до нового.

Козоріг — «Трійка Пентаклів»

Карта «Трійка Пентаклів» символізує успіх у співпраці та командній роботі. Сьогодні вам буде корисно прислухатися до думки колег і ділитися ідеями. Ваші зусилля і професіоналізм будуть оцінені, а підтримка інших допоможе вам досягти значних результатів.

Водолій — «Світ»

Сьогодні ви можете відчути радість від досягнутих цілей і знайти почуття задоволення. Це час для святкування перемог і нового погляду на майбутнє. Завтрашній день дасть вам змогу побачити своє життя в більш позитивному світлі.

Риби — «Паж Кубків»

Карта «Паж Кубків» приносить натхнення і романтику. Сьогодні вам варто відкрити серце для нових емоцій і творчих ідей. Цей день сприятливий для спілкування, зізнань у почуттях і створення чогось прекрасного. Слідуйте за своїми мріями і дозвольте почуттям направляти вас.

Також пропонуємо до Вашої уваги Таро-прогноз від Вікторії-«чародійки» на тиждень з 11 по 17 листопада.

Крім того, нагадаємо, що мольфар Макс Гордєєв склав Таро-прогноз на тиждень з 11 по 17 листопада. А Ольга Стогнушенко та Тетяна Гай доповнили його своїми передбаченнями.

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