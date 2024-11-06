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Не тільки Чарльз III: королева Камілла серйозно захворіла — заява Букінгемського палацу

15:05 6 листопада 2024
Королева Каміла

Останнім часом новини про королівську родину не тішать. Повідомлялося, що самопочуття хворого на рак короля Карла III погіршується, і він все частіше відмовляється від їжі.

Королівське подружжя

А днями стало відомо, що його дружина, 77-річна королева Камілла, скасувала найближчі гастролі та публічні появи через стан здоров'я. У неї, як повідомили у прес-службі Букінгемського палацу, виявили «важку інфекцію легень», пише Reuters.

Лікарі, йдеться у зверненні, рекомендували їй відпочити кілька днів. Проте королева «сподівається відновитися якнайшвидше», щоб відвідати деякі важливі заходи. На найближчих зустрічах Чарльз III буде у супроводі своєї молодшої сестри принцеси Анни.

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В той же час таблоїд Daily Mail запевняє, що причин для занепокоєння немає. Камілла, пише видання, або підхопила сезонний вірус, або застудилася через перевтому. Напередодні вони з Карлом III повернулися з туру Австралією, а по дорозі назад кілька днів провели в Індії. Після таких переміщень навіть найзатятішому мандрівникові знадобиться пауза.

А напередодні журналісти з'ясували, які прибутки і за що отримує королівська родина.

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Фото dailymail.co.uk, nytimes.com

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