Кейт Міддлтон знову «у грі»: принцеса повернулася до занять спортом після хіміотерапії

Після проходження курсу хіміотерапії майбутня королева Великобританії Кейт Міддлтон не тільки готує «різдвяний переворот» у палаці, але й вирішила приділяти увагу спортивним тренуванням.

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Про це повідомляють зарубіжні ЗМІ.

Дружина спадкоємця корони продовжує відновлюватись після захворювання. На початку жовтня Кейт уперше з'явилася на публіці. І ось черговий етап повернення до минулого життя.

«Наскільки я розумію, у Кетрін все добре. Вона повернулася до тренувань у спортзалі і робить все, що хотіла», — повідомив автор бестселера «Катерина: принцеса Уельська» Роберт Джобсон.

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Зустріч Кейт з молодою художницею

Есперт впевнений, що принцеса все частіше нагадуватиме публіці про себе. У цьому світлі особливі надії він пов'язує з 2025 роком, коли королівському подружжю доведеться планувати закордонні поїздки.

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«Вони знову почнуть подорожувати. Я думаю, що наступного року вони вирушать принаймні в один тур, — пояснив Роберт. — Італія — це якраз та подорож, яку вони могли б здійснити за два-три дні».

Разом з тим, чекати, що Кейт у найближчому майбутньому повністю відновить свій графік, не доводиться. За словами біографа, зараз дружина принца Вільяма залишається максимально зосередженою на власному здоров'ї та дітях.

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Нагадаємо, у пари підростають 11-річний принц Джордж, 10-річна принцеса Шарлотта та семирічний принц Луї.

У березні 2024 року стало відомо, що у 42-річної Кейт Міддлтон виявлено рак. Спочатку повідомлялося, що Кейт перенесла операцію на черевній порожнині, а потім вона сама публічно розповіла про онкологічне захворювання. Ходили чутки, що Кейт перенесла гістеректомію (операцію з видалення матки). Проте вже на початку вересня Міддлтон повідомила, що повертається до обов'язків старшого члена королівської родини.

Нагадаємо, що раніше колишній дворецький Чарльза III Грант Харролда прокоментував можливе повернення принца Гаррі та його сімейства до Великобританії: досвідчений придворний вважає, що немає нічого небезпечного в тому, що онуки короля будуть мудрішими за своїх батьків, і оберуть місце проживання, де їм буде набагато краще, аніж в США.

Фото instagram.com/princeandprincessofwales/

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