Дзеркальна дата 11.11.2024 . Як загадати бажання і чому цей день дає шанс на щастя багатьом українцям

Сьогодні, у неділю, 10 листопада, багато українців планують справи на найближче майбутнє. Проте, навряд чи хто при цьому пам'ятає, що дуже скоро на нас чекає «дзеркальна» дата — 11.11.2024.

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У нумерології вважається, що кожне число наділене особливою енергією. А 11, яке в цій дзеркальній даті повторюється двічі, несе в собі магію, мудрість та таланти.

До того ж одиниці, які стоять у парі, символізують особливий портал. Тому 11 листопада 11 місяця люди, які шукають натхнення, відповіді на важливе запитання та просто знак, який вкаже на правильний шлях, можуть отримати бажане.

У «магічні дати» езотерики радять загадувати бажання та налаштовуватись на хвилю позитивних змін. Але варто правильно це зробити, щоб бажання було почуто Всесвітом.

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Для цього потрібно сісти, покласти перед собою аркуш паперу, встановити таймер на 11 хвилин і починати писати всі речі та події, які приносять вам щастя зараз, а також додати те, чого вам не вистачає.

Потім перечитати все написане, підкреслити найважливіше.

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На окремий аркуш виписати три найважливіші бажання, які принесуть вам щастя.

Перечитати ці пункти, пропускаючи їх крізь своє серце. Потрібно проговорити свої бажання, слова наповнити енергією, вірою у диво.

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Також потрібно уявити, що все задумане вже збулося. Для цього закрити очі та постаратися візуалізувати все, чого ви хочете.

Промовити вголос свої мрії зі списку, додаючи до них фразу «Я дозволяю» або «Мій намір у майбутньому».

Наприкінці ритуалу подякувати своєму життю, долі та всім, хто допоможе цього досягти.

Також варто звернути увагу на гороскоп мольфара Макса Гордєєва, який він зробив на кожний тиждень місяця.

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