«Незаконно накопичились»: під Запоріжжям завдали нищівного удару по скупченню псковських десантників

Воїни ГУР та ОУВ «Таврія» завдали нищівного удару по Псковській дивізії ЗС РФ у Запорізькій області.

Про це повідомили на телеграм-каналі ГУР.

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«Якось окупанти із псковської дивізії зс рф незаконно накопичились разом з військовою технікою у лісопосадці Запорізької області, готуючись до маневру. Загарбників виявили воїни ГУР МО України. Засобами ОУВ „Таврія“ по місцю скупчення ворога було завдано вогневого ураження», — розповіли в ГУР.

Повідомляється, що анаслідок ракетного удару знищено два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів. Спалено усі бронемашини ворога, зокрема нові російські БМД-4.

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За повідомленням Генштабу ЗСУ, від початку доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Найбільша активність ворога спостерігається на Курахівському, Покровському та Времіївському напрямках (останній — це саме Запорізька область). Також на сусідньому Оріхівському напрямку окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районі Малої Токмачки, в той же час завдали авіаударів по Темирівці, Новодарівці та Зеленому Полю.

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Нагадаємо і про пекельну добу, яку під ворожими обстрілами пережили мешканці Донеччини.

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