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Події

Ворог вдарив по Харківщині: серед постраждалих є діти

14:22 10 листопада 2024
уламки дрону

В ніч на 10 листопада росіяни атакували Харківську область. У Чугуївській громаді постраждали четверо людей, в тому числі діти.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Близько 00:37 внаслідок падіння уламків БПЛА у Чугуївській громаді пошкоджений під'їзд чотириповерхової житлової будівлі», — розповів він.

За даними голови ОВА, горіли три авто, було пошкоджено скління вікон житлового будинку та ще пʼять автомобілів.

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«Дві людини отримали гострі реакції на стрес», — додав Синєгубов.

Постраждали ще двоє дітей.

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Пізніше Синєгубов зазначив, що постраждали чотири людини.

«Внаслідок удару по Чугуївській громаді отримала поранення також 17-річна дівчина та 10-річний хлопчик», — розповів він.

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Зазначимо, що російські війська постійно обстрілюють Харків та область. Так, увечері 9 листопада росіяни вдарили гібридом ракети та авіабомби «Гром-Е1» по Харкову. «Приліт» був у відкриту місцевість, але після вибуху уламки боєприпасу завдали пошкодження житловим будинкам. Також російські війська вдарили по Харкову вночі та вранці 10 листопада. Був «приліт» у Київському районі міста.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада росіяни запустили по Україні рекордну кількість дронів. БПЛА противника збивали в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

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