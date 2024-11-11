Ще одна кошмарна ніч: внаслідок ударів росіян є загиблі у Запоріжжі та Миколаєві (фото, відео)

Якщо напередодні вночі росіяни влаштували масовану атаку Українї «шахедами», то у ніч проти понеділка, 11 листопада, в райони пусків вилітала і стратегічна авіація ворога.

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В командуванні Повітряними силами ЗСУ попереджали про виліт восьми Ту-95МС, а моніторингові канали нарахували 13 таких літаків. Також повідомлялося про шість Ту-22 та чотирьох МіГ-31К, які є носіями «Кинджалів». Втім пізніше повідомлялося, що пуски були імітаційними — ворог проводив масштабні навчання.

Тим не менеш, в Україні були введені превентивні заходи. Так, в ДТЕК з огляду на загрозу ударів по енергетиці повідомляли про застосування превентивних екстренних відключеннях світла в Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. А, зокрема, на Сумщині ввели графіки аварійних відключень.

А вночі реальних ударів зазнали Запорізька та Миколаївська область, де, на жаль, є жертви.

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Так, в ГУНП в Запорізькій області повідомляють про три удари ворога КАБами по обласному центрі — загинула людина, 21 особа поранена.

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Фото ДСНС

«О 01:33 війська рф завдали трьох ударів авіабомбами ФАБ-500 з УМПК по житлових районах обласного центру. Внаслідок прямого влучання частково зруйнований двоповерховий житловий будинок. Поранення отримали 2 дорослих та 2 дитини (хлопчик — 4 роки, дівчинка — 15 років)», — йдеться у повідомленні.

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Фото ДСНС

Ще одна бомба поцілила по відкритій ділянці поряд з пʼятиповерховим гуртожитком — будівлю пошкоджено вибуховою хвилею та уламками. Унаслідок вибуху постраждали 17 людей, серед них — 3 неповнолітніх дітей (дівчина 17 років та 2 хлопці 16 і 17 років). Третя — по території поруч з автосалоном, де загинув чоловік.

Фото поліції

А у Миколаєві загинули п'ятеро людей. За даними ДСНС, в результаті влучання ударного БпЛА зруйнований приватний одноповерховий будинок, виникла пожежа. Також є руйнування квартири на четвертому поверсі чотирьохповерхового будинку — горіли 3−4 поверхи. Тіла загиблих деблокували рятувальники.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що вночі силами та засобами протиповітряної оборони в області було знищено п’ять БпЛА типу «Shahed 131/136».

Він уточнив, що також постраждала 45-річна жінка, її госпіталізовано. На місці за психологічною допомогою звернулись 22 людини.

Фото ДСНС

«Сталися пожежі в багатоповерховому та приватному будинку, які були оперативно ліквідовані. Один приватний будинок зруйновано, декілька пошкоджено, в тому числі багатоповерхівка. Знищено два легкові автомобілі. Вибуховою хвилею пошкоджено квартири, чотири магазини, стався прорив тепломережі, є відключення від теплопостачання та газопостачання», — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, що днями епіцентром ворожих атак була Одещина — ворог вдарив баражуючими поєприпасами по житловій забудові обласного центру. Загинула людина, ще 13 постраждали, у тому числі й двоє дітей. У двох житлових комплексах були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та десятки приватних автівок.

Фото ДСНС

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