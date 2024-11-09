Серед поранених — діти: стали відомі наслідки нічного нальоту дронів на Одесу (фото)
В Одесі, яку вночі ворог масовано атакував «шахедами», загинула людина, ще 13 постраждали, у тому числі й двоє дітей.
Як повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, постраждали діти 2020 та 2008 років народження. В місті пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та десятки приватних автівок. Вісьмох містян шпиталізували, ще 25 громадянам співробітники ДСНС надали психологічну допомогу.
Так, через падіння дрону в Авангарді на території одного з ЖК сталася масштабна пожежа: загорілися близько 15 автівок, пошкоджені житлові будинки. Постраждали 5 осіб, серед них одна дитина.
В Одесі вибито вікна у трьох корпусах житлових багатоповерхівок. Внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок з подальшим загорянням — там постраждала ціла родина. Наразі батько та 16-річний син перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, а мати, на жаль, загинула…
Нагадаємо, що напередодні росіяни також атакували «шахедами» Одещину. Олег Кіпер розповідав про пошкоджені приватні житлові будинки та будівлю навчального закладу. В Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. В обласній ДСНС повідомляли про одного загиблого та дев'ятьох постраждалих.
Фото зі сторінки Олега Кіпера5
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