В Одесі, яку вночі ворог масовано атакував «шахедами», загинула людина, ще 13 постраждали, у тому числі й двоє дітей.

Як повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, постраждали діти 2020 та 2008 років народження. В місті пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та десятки приватних автівок. Вісьмох містян шпиталізували, ще 25 громадянам співробітники ДСНС надали психологічну допомогу.

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Фото зі сторінки Олега Кіпера

Фото зі сторінки Олега Кіпера

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Так, через падіння дрону в Авангарді на території одного з ЖК сталася масштабна пожежа: загорілися близько 15 автівок, пошкоджені житлові будинки. Постраждали 5 осіб, серед них одна дитина.

В Одесі вибито вікна у трьох корпусах житлових багатоповерхівок. Внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок з подальшим загорянням — там постраждала ціла родина. Наразі батько та 16-річний син перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, а мати, на жаль, загинула…

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Фото зі сторінки Олега Кіпера

Фото зі сторінки Олега Кіпера

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Нагадаємо, що напередодні росіяни також атакували «шахедами» Одещину. Олег Кіпер розповідав про пошкоджені приватні житлові будинки та будівлю навчального закладу. В Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. В обласній ДСНС повідомляли про одного загиблого та дев'ятьох постраждалих.

Фото зі сторінки Олега Кіпера

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