Ідіотське рішення: мережа після другого випуску накинулася на самого Холостяка

Вийшов другий епізод тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк». Нагадаємо, вперше цей проєкт знімається під час повномасштабного вторгнення. Робота над ним йшла влітку 2024 року. Головним героєм став ветеран війни, письменник Олександр Будько («Терен»).

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На початку другого епізоду у шоу брали участь тринадцять дівчат. Двом з них Холостяк не дав троянду і це стало предметом активних обговорень у мережі. Шанувальники шоу обмірковують, чого не вистачило героїням та критикують самого Холостяка.

Проєкт залишили сомелʼє з Кривого Рогу Аліна та одеситка, авторка ляльок Тетяна. До речі, саме Тетяна на Першій вечірці отримала «троянду першого враження» та вважалася найголовнішою фавориткою Холостяка.

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За словами Олександра Аліна зовсім не цікавилася його особистістю, натомість постійно розповідала про свої професійні набутки.

«Ти навіть не поцікавилася, чи сам я пʼю алкоголь!» — образився Холостяк на дівчину та попрощався з нею.

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«Я напишу про Аліну, — відреагували на сторінці проєкту у соціальних мережах. — Холостяк виганяє її через те, що та ніби говорить суто про вино і взагалі він не вживає (хоча самі ж вставляли моменти, де вона ставила питання, а не лише говорила про себе), але залишає Настю, яку клинить на темі зірок та сексу?»

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Для шанувальників стало несподіваним рішення Олександра з приводу Тетяни. Дівчина відверто зізналась йому у складних стосунках з колишнім коханим і Холостяк не міг зрозуміти, чому Тетяна терпіла рік, аби їх розірвати. Олександр прийняв рішення відпустити Тетяну на церемонії троянд. Дівчина відверто була в шоці.

«Ти вже помилився, я це бачу», — сказала Тетяна, сідаючи у авто.

«Судячи з того що нам показали, було зрозуміло, що в них не склалося спілкування, — відреагували шанувальники на вчинок Олександра. - Йому не зрозуміло було, навіщо жити з людиною, яку не кохаєш, майже рік. Всьо, люди, ну і ще він казав, що перше враження може бути оманливе, тому не вірить в кохання з першого погляду. Тетяна мила дівчина, але пару разів мимо, тому пішла. А ще остання її фраза, типу ти вже помилився, я це бачу, він сам вирішить, не треба йому підказувати».

«Вигнати Таню — максимально ідіотське рішення, — прокоментували вчинок Холостяка. — Поспілкувався б з нею краще, а потім вже приймав би таке рішення».

Підписники у мережі висловлюються і на адресу самого Холостяка, вважаючи його нецікавим.

«Нецікавий сам хлопець, аж дивитись бажання пропадає, не захоплює, якийсь ніякий», — поділилися у мережі.

«Те, що він герой, не робить його цікавим і ідеалізувати його немає сенсу, — вважають підписники. — Він просто людина, яка дійсно не цікава…«

«Поки що для мене виглядає все так, що Олександр або вибирає тих, кого продиктували режисери/продюсери, або тих, хто йому просто подобається на фізичному рівні, — прокоментували ефір. — Залишити Настю, яка говорить тільки про езотерику і секс, при цьому вигнати скромну Таню? Дійсно, Холостяк шукає глибоку людину».

Раніше Холостяк Олександр «Терен» дав ексклюзивне інтервʼю для «ФАКТІВ».

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