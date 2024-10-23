Початок чогось особливого: Холостяк зізнався одній з учасниць

Тринадцятий сезон романтичного реаліті «Холостяк» інтригує шанувальників ще до початку ефірів. Нагадаємо, героєм проєкту став ветеран війни, який втратив обидві ноги Олександр Будько («Терен»). Продюсери кажуть, що кількість заявок від учасниць була найбільшою за всю історію шоу. На своїй сторінці у соціальній мережі «Холостяк» заінтригував відео з дівчиною, яка, ніби, має велике значення для героя. Деякі вважали, що це популярна співачка Соломія Опришко, але учасницю представили як «тендітну хірургиню» та показали коротке відео її знайомства з Холостяком.

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«Цими руками я рятую людські життя, — сказала дівчина. — Я тут заради тебе».

«Це початок чогось особливого», — відреагував Олександр.

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Шанувальники проєкту відреагували на допис та зазначили, що обидва героя дуже схожі.

«О, ну як мінімум одна дівчина добра та людяна, можна трошки видихнути, — написали у коментарях. - Бо в минулих сезонах було багато трешових кадрів, а тут хочеться бачити тільки найдобріших та найщиріших, поруч із найкращим холостяком!»

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«Я очікую хорошого сезону, багато піднятих тем і щирості», — вважають дописувачі.

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«Вони навіть схожі», — зауважили у коментарях.

«Ну хоча б губи не більше за обличчя», — відреагували на відео.

Раніше колишня фіналістка «Холостяка» показала свого коханого.

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