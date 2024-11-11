Південь України може залишитися без тепла через ракетні атаки: експерт пояснив, чому так може статися

Ракетний удар 11 листопада по Кривому Рогу може стати передвісником потужніших атак з використанням ракет, для захисту від яких Україна має небагато можливостей. Російські окупанти можуть використати їх для того, щоб позбавити опалення українців, передусім — тих, хто живе у південних регіонах.

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Про таку можливість попереджає військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Він зазначає, що з листопада 2023 року росіяни не застосовували ракети П-800 «Онікс», тому вони могли накопичити не менше як 500 одиниць такої зброї.

Цей вид ракет дуже небезпечний, оскільки, попри вік («Онікс» розроблений ще у 1980-х), П-800 має низку особливостей, через які її перехоплення ускладнюється:

- комбінована траєкторія польоту, коли ракета спершу підіймається на висоту до 14 000 метрів, а потім пікірує до дуже низької висоти — 10−15 метрів, на якій і наближається до цілі для її знищення, що ускладнює її перехоплення;

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- «Онікс» — надзвукова ракета, оскільки має швидкість близько 880 м/с, або близько 3200 км/год, і, щоб її перехопити, потрібна зенітна ракета зі швидкістю не менше, а краще більше, ніж у П-800;

- Змішана система управління — інерційна, радіовисотомір, головка самонаведення, що робить спробу радіопридушення марною, оскільки принаймні одна система наведення продовжить роботу.

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Як наголошує експерт, навесні цього року П-800 «Онікс» пройшли модернізацію та отримали сучасніші активні головки самонаведення, та й не тільки. Ця модернізація підвищує точність ракети та навіть підвищує стійкість до впливу комплексами РЕБ.

«В основному П-800 „Онікс“ використовувалися на півдні України, в Одеській та Миколаївській областях. Найбільша проблема в тому, що можливість перехоплення цих ракет є лише у ЗРК Patriot та SAMP/T», — говорить Олександр Коваленко про вразливість перед ракетами «Онікс» південних регіонів України.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що поряд з покращенням ракет «Онікс» окупанти створюють наземних роботів, правда, поки вони більше схожі на трактори з ручним наведенням зброї.

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