На війні вона зустріла кохання: від удару КАБа загинула військовий кухар з Волині

У Ковелі попрощались з молодшим сержантом Мариною Ізотовою. Жінка 25 лютого 2022 року приєдналась до Сил оборони. Вона пройшла зі своєю бригадою майже 1000 днів цієї страшної, безжальної війни, повідомляють у міській раді. Жінці, яка днями мала б святкувати другу річницю шлюбу, навіки 51 рік.

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«Марина народилась у Воркуті, згодом родина переїхала у Ковель. Після школи ступила до технікуму. Вийшла заміж. Народила двох донечок — Тетяну і Юлію, — розповіли у міськраді. — Молоді роки жінки припали на 90-ті, коли непросто було організовувати свій побут, ставати молодій сім’ї на ноги. Працювала у кафе, заробляла кошти за кордоном. А потім стала займатись підприємницькою діяльністю на одному з ринків нашого міста. Марина для своїх дівчат була й порадницею, й подругою. Світла та турботлива мама, яка завжди накриє смачний стіл, можна з нею говорити про все на світі, але водночас — настільки сильна й незалежна жінка, яка пройшла вогонь і воду».

Великою втіхою для Марини були онуки, яких у неї троє. Жінка мріяла побачити на Олімпіаді свого онука Сашка, який постійно її радував успіхами, перемогами.

«Усе б добре, якби не війна. Тоді, 24 лютого, усі були розгублені, настрашені, хотіли бути корисними, допомагати, чим хто міг. У перший же день Марина прийшла в міську раду плести сітки. А на другий — уже готувала для наших хлопців, які служили в теробороні. 25 лютого 2022 року її було мобілізовано: Марина розпочала нести службу у 100-й бригаді територіальної оборони. І саме серед побратимів Марина зустріла своє кохання — Олександра. Символічно, що одружились вони у ювілейний день народження жінки — 10 листопада», — розповіли у міськраді.

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Зі своєю бригадою жінка пройшла «найгарячіші» точки. Вона годувала бійців на Лиманському, Покровському, а зараз Торецькому напрямках.

«Це у мирному житті кухар — нібито не надто важка професія, а під час війни доводилось прокидались тоді, коли всі ще сплять, і починати працювати, — пишуть у міськраді. - Жінка останнім часом планувала відпустку. Мала приїхати у листопаді у рідне місто. Дочки розповіли, що мама так мріяла про відпочинок, спокій, домашній затишок».

Прощання з Мариною Ізотовою

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5 листопада її життя обірвалось біля міста Костянтинівка Бахмутського району на Донеччині. Молодший сержант загинула у результаті авіаційного удару.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в бою на Покровському напрямку загинув воїн з Львівщини, батько трьох дітей.

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