Рятувати життя: чому підтримка медиків, які працюють і на фронті, і в тилу, важлива

З початком повномасштабної війни українці створили десятки благодійних фондів, фандрейзингових платформ та волонтерських штабів, які збирають значні суми на потреби армії, забезпечуючи її сучасною зброєю та військовою технікою. Українці продемонстрували світу, що для них майже немає неможливого, особливо коли йдеться про допомогу своїй армії, яка бореться з окупантом. Попри величезні масштаби благодійної діяльності, увага здебільшого спрямована на підтримку передової. У зв’язку з цим збір коштів на інші потреби, зокрема на медичну допомогу, стає складнішим. Проте підтримка медиків, які працюють і на фронті, і в тилу, є не менш важливою. Прифронтові медичні заклади також відіграють ключову роль, забезпечуючи необхідну допомогу пораненим. А підтримка медичних підрозділів, які працюють у зоні бойових дій, є надзвичайно важливою для збереження життів і надання необхідної допомоги пораненим військовим.

ВІДЕО ДНЯ

Військові лікарі своєю чергою потребують сучасних медичних засобів, тактичного обладнання та витратних матеріалів для ефективного порятунку життя та лікування поранених.

Ми розповімо про фонди, які підтримують медиків в тилу та на фронті.

Leleka Foundation/Благодійний фонд «Лелека-Україна»

Засновники: фонд було засновано у 2014 році групою українців у США та кількома волонтерськими ініціативами в Україні.

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Напрямки допомоги: поточні проєкти зосереджені на першій допомозі, евакуації та медичній терапії для постраждалих від війни в Україні.

Про фонд: за час своєї діяльності фонд набув унікального досвіду у забезпеченні засобів тактичної медицини та допомоги при критичних травматичних ураженнях. Завдяки цьому досвіду фонд точно знає, що саме потрібно медикам на передовій для порятунку дорогоцінних життів.

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З початком широкомасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року фонд зосередився на терміновому постачанні критично важливих медичних засобів для захисників України та цивільних. Було створено ефективну мережу постачання та логістики з США і Європи до України для безкоштовного розподілу медичних засобів серед користувачів по всій країні.

З 24 лютого 2022 року фонд зібрав 9 мільйонів доларів пожертв від фізичних осіб, компаній і некомерційних організацій з усього світу.

Медичний батальйон «Госпітальєри»

Засновники: цей підрозділ у 2014 році створила 18-річна медикиня-доброволиця Яна Зінкевич.

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Напрямки допомоги: найбільший український медичний добровольчий підрозділ, який за 10 років свого існування евакуював вже понад 25 тисяч осіб з фронту. Організація не отримує підтримки від держави, а добровольці надають першу медичну допомогу нашим бійцям безпосередньо на лінії зіткнення. На постійній основі волонтери організації проводять медико-тактичні тренування. Причому роблять це з початку російсько-української війни. А головний здобуток організації — це тисячі врятованих життів.

У своїх соцмережах Зінкевич регулярно постить інформацію про збори на потреби підрозділу й закликає українців донатити.

«Мій шлях на війну розпочався дуже давно. Коли осмислюю це зараз, то стає навіть трохи дивно, адже я присвятила боротьбі третину життя у вільній державі. Сьогодні я розумію, що свобода дуже дорого коштує, і сили, які ми залучили до виконання нашої місії, є дуже потужними», — розповідала Яна.

Благодійний фонд Kiddo

Засновники: заснований у 2012 році родиною Єрмолаєвих.

Напрямки допомоги: адресна допомога дітям зі складними діагнозами, закупівля й передача відділенням дитячих лікарень обладнання, витратних матеріалів і медикаментів, допомога лікарням прифронтових областей, Збройним силам України, підтримка медичних підрозділів військових, допомога внутрішньо переміщеним особам, допомога постраждалим внаслідок влучення російської ракети.

Про фонд: за час своєї діяльності Kiddo надав допомогу важкохворим дітям і лікарням на загальну суму 1 000 000 доларів.

У 2019 році фонд активно долучився до боротьби з пандемією COVID-19, забезпечуючи дитячі та інфекційні лікарні необхідними матеріалами та медикаментами.

З початком повномасштабного вторгнення фонд продовжив підтримку дитячих лікарень. Kiddo надає регулярну щомісячну допомогу дитячим лікарням Дніпра та підтримує лікарні прифронтових областей, а саме: в рамках проєкту допомоги ВАК-апаратами для поранень була надана допомога в розмірі 66 000 $, а також фонд допоміг із закупівлею медичного обладнання на суму 100 000 $. Окрім цього, фонд активно допомагає внутрішньо переміщеним особам у Дніпрі.

Один з головних напрямів діяльності фонду наразі — підтримка медичних підрозділів військових, що включає закупівлю тактичної медицини та медичних засобів.

Фонд допоміг з купівлею холодильників, ковдр, інфузоматів, електрокардіографів, стерилізаторів, рентгенів, стоматологічного обладнання. Для тактичної медицини було закуплено турнікети, бандажі, ножиці, оклюзійні наліпки, гемостатичні бинти, підсумки.

Крім того, гуманітарна допомога у вигляді медичних витратних матеріалів склала 250 тонн, що є еквівалентом приблизно 1 250 000 доларів.

Варто також зазначити, що у січні 2023 року, після влучання ракети 14.01.2023 в будинок у Дніпрі за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 118, саме фонд родини Єрмолаєвих Kiddo обрали в якості фонду, що займається напрямом допомоги постраждалим внаслідок влучення ракети.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару було знищено під'їзд багатоквартирного житлового будинку, в результаті чого загинуло 46 людей, серед них шестеро дітей, та 79 були травмовані.

Загальна сума наданої допомоги постраждалим та тим, хто втратив майно, становила 103 062 999,42 гривні ($ 2,7 млн). Кошти були зібрані Монобанком, якій доручив Ганні Єрмолаєвій та фонду Kiddo прозорий та справедливий розподіл коштів завдяки репутації та ефективності фонду.

Благодійний фонд Дениса Парамонова

Засновники: заснований 30 липня 2020 року українським бізнесменом і меценатом Денисом Парамоновим.

Напрямки допомоги: підтримка закладів охорони здоров’я, підтримка дитячого спорту та пропаганда здорового способу життя, підтримка культури й науки, збереження й популяризація історичної та культурної спадщини, підтримка соціально незахищених верств населення, підтримка українців за кордоном.

Про фонд: фонд, зокрема, реалізує проєкт «#Здорові», спрямований на оснащення медичних закладів сучасним обладнанням і матеріалами, що є важливою частиною розвитку охорони здоров’я.

На сторінці фонду вказано, що в рамках проєкту «Здорові» дороговартісне та надсучасне обладнання, а також різноманітне оснащення отримали вже понад 650 медичних закладів майже з усіх областей України.

Наприклад, Миколаївській обласній стоматологічній поліклініці дуже необхідний був діагностичний мікроскоп, але придбати його за власні кошти медзаклад був не в змозі. Тому фонд подарував цей прилад вартістю 500 тис. грн для цієї поліклініки. Така ж вартість була спеціальної системи моніторингу за пацієнтами, що подарована фондом Науково-практичному медичному центру дитячої кардіології та кардіохірургії у Києві.

«Дуже багато власних коштів на обладнання для медзакладів витрачає засновник благодійного фонду Денис Парамонов, проводяться акції від меценатської організації такі, як „Tesla за донат“ чи „Задонатив на лікарні — їздиш на Бентлі“, також залучаємо партнерів. Робимо все можливе, щоб лікарні країни відповідали найвищим стандартам, ставали набагато кращими задля порятунку українців», — йдеться на сторінці фонду Дениса Парамонова.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як лікарі рятують життя захисників завдяки обладнанню, що надав Фонд Дениса Парамонова та БФ молодіжної ініціативи «Надія».

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