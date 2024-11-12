Поширювали наративи кремля та виправдовували агресію рф: адміністраторка ворожих каналів отримала 10 років в’язниці

Харківський суд суд виніс вирок адміністраторці проросійських Telegram-каналів, які досі поширюють кремлівські наративи та публікують виправдальні дописи про збройну агресію рф.

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За повідомленням прокуратури, в ході слідства було встановлено, що вказана громадянка, яку спецслужби ворога помітили через активну участь у чатах антиукраїнського спрямування, у січні 2023 року отримала пропозицію працювати на москву.

У постах, розміщених жінкою, стверджувалось, що начебто саме українські військові обстрілюють житлові будинки мирних мешканців. Засуджена писала про мрії щодо якнайшвидшого «освобождения» Харкова, ідентифікувала його як «русский город», вихваляла військовослужбовців рф та називала росію «матушкой».



Протиправний характер висловлювань засудженої підтверджено висновком семантико-лінгвістичної експертизи. Їй висунули обвинувачення у розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України, колабораційній діяльності, виготовленні та поширенні матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 110, ч. 6 ст. 111−1 КК України, ч. 2, ч. 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу).



На суд вона очікувала під вартою. В ході судового розгляду жінка визнала вину в повному обсязі і отримала справедливе покарання — 10 років позбавлення волі.

Також нагадаємо про нещодавнє затримання харківського науковця, який допомагав росіянам вдосконалювати «шахеди».

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