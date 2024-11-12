В Україні спростили переведення між військовими частинами: Зеленський пояснив, як це відбуватиметься

У застосунку «Армія+» для військових з 15 листопада з'явиться можливість переведення між частинами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

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За словами глави держави, уряд ухвалив «особливу постанову», яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведення для воїнів між військовими частинами ЗСУ. Це стосується переведення за ініціативою воїнів.

«Переведення працюватимуть через застосунок „Армія+“. 72 години для перевірки рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через „Армію+“. У разі відмови мають бути вказані зрозумілі причини. У разі погодження — зрозуміле рішення», — зазначив Зеленський.

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Він уточнив, що Міноборони має проконтролювати дієвість такого механізму. Технічна готовність старту буде 15 листопада.

Як звернув увагу президент, механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони та ЗСУ.

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Як відомо, додаток «Армія+» запустили на початку серпня цього року. Він, зокрема, дає змогу військовим подавати електронні рапорти. А минулого тижня в «Армія+» запустили опитування для військових про можливість зміни місця служби. Метою такого питання було вдосконалення ініціативи Міноборони створити цифровий сервіс, який має спростити процес переведення між частинами.

Також надаємо про успішне завершення бета-тестування онлайн-системи для надання відстрочок від мобілізації для людей з інвалідністю та студентів (аспірантів) у мобільному застосунку «Резерв+», оновлена версія якого є доступною в AppStore та PlayMarket.

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