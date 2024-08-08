Електронні рапорти і не тільки: в Україні офіційно запустили додаток «Армія+»

В Україні офіційно запустили застосунок для українських військовослужбовців «Армія+», який включає оформлення рапортів онлайн, а також низку інших послуг. На відміну від додатку «Резерв+» він створювався саме для військових.

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Про офіційний запуск роботи застосунку у четвер, 8 серпня, оголосив президент Володимир Зеленський.

«Від сьогодні працюватиме застосунок „Армія+“. Стартує він з базових функцій і ми будемо наповнювати його новими функціями. Зокрема, одразу електронні рапорти, коли за кілька кліків можна зробити те, що зараз займає години і дні», — заявив глава держави.

За його словами, також буде армія ІТ та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням українських підрозділів.

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«І це тільки перший реліз „Армія+“. Далі так само як ми наповнювали „Дію“ новими функціями, будемо наповнювати і „Армія+“. Мета застосунку — звільнити армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів», — акцентував президент.

Своєю чергою міністр оборони Рустем Умєров на презентації додатка підкреслив, що цифровізація війська сьогодні — це незворотний процес, від цього залежить ефективність за дієздатність Сил оборони.

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«Коротко про те, що вже маємо — 3,2 млн людей вже маємо в «Резерв+», 55 тисяч працівників у «єБронюванні», цифровізовано оборонні закупівлі наших агенцій. Дуже багато підписаних контрактів на дуже велику кількість грошей. Сьогодні ми йдемо ще далі і презентуємо цифрову платформу для військових «Армія+», — сказав Умєров.

Він наголосив, що мета Міноборони створити екосистему, яка зробить життя військового простим і зрозумілим. Міністр пообіцяв, що згодом в Армія+ інтегрують сервіси і для родин військових.

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«Армія+» — це всі сервіси для військових в єдиній системі — банки, навчання, цифровий документообіг, логістика, кадрові питання, зворотний зв'язок", — додав Умєров.

Електронні рапорти



Окрім електронного посвідчення військового, додаток містить низку функцій. Зокрема, як анонсувала раніше заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, у додатку будуть доступні одинадцять видів рапортів.

Механізм полягає в тому, що військовий у два кліки може надіслати документ своєму командиру й отримує у відповідь галочку: чи прийняв до опрацювання командир цей рапорт чи ні.

«Електронні рапорти — це для нас дуже-дуже критично. Адже більшість процесів в армії проходять через паперові рапорти. І це абсолютно недружня процедура: рапорт пишеться від руки, ти не можеш відстежити, коли його розглянуть, коли підпишуть тощо», — зазначала Черногоренко.

Таким чином, в електронному варіанті рапорт проходитиме ті самі етапи — стройова частина його реєструватиме та надаватиме вхідний номер документа. Втім, у додатку можна буде побачити його один зі статусів: «на реєстрації», «на підписі», «погоджено», «відхилено» тощо. При відхиленні командир повинен буде заповнити обов’язкове поле з причиною відхилення і підписати електронним цифровим підписом.

Отримання статусу УБД онлайн



Новий застосунок для військових дозволить отримувати статус УБД онлайн. Йдеться про подачу заявки в декілька кліків та отримання електронного документа в «Армія+».

«Тепер цей процес не буде тривати місяцями, а до кількох днів. Бо це про гідність і це про те, що держава може робити людяні сервіси для своїх громадян», — акцентувала Черногоренко.

Замовлення боєприпасів та евакуація



Також в Україні працюють і над іншими опціями додатка. В Міноборони роздумують на над тим, як за допомогою «Армія+» військовий, перебуваючи в окопі, міг би замовити собі боєприпаси.

Крім того, в «Армія+» також хочуть додати опцію евакуюватися. Аби військовослужбовець міг дати сигнал і його відповідно б забирали на найближчий стабілізаційний пункт, де вже надавали б необхідну медичну допомогу.

Завантажити застосунок можна в App Store та Google Play.

А ще нагадаємо, що зовсім скоро військовозобов'язаним чоловікам почнуть надходити вимоги про сплату штрафів за неоновлення даних.

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