Успішне «повернення» до суспільства, — Андрій Білоусов про перезавантаження соцслужб у роботі з дітьми, які постраждали від війни

Верховна Рада у жовтні прийняла закон «Про основи соціальної захищеності дітей, які постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України». За словами мера Кам’янського Андрія Білоусова, цей документ передбачає суттєві зміни в соціальній роботі, яка націлена на підтримку дітей, що постраждали від військових дій.

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«До цього моменту система соціального захисту дітей відповідної категорії ґрунтувалася на постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 року № 268 „Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів“ (зі змінами та доповненнями). І згідно з цією постановою саме на службу у справах дітей було покладено обов’язок надавати дітям такий статус», — говорить Білоусов.

На рівні громади, за словами, політика, механізм виглядав так.

«Весь пакет документів, заява, рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів вносився в єдину всеукраїнську інформаційно-аналітичну програму „Діти“. Щомісячно готувалися списки дітей, які отримали статус, для обласної служби. Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймалося органом опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви», — прокоментував Білоусов.

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Проте новий закон, говорить мер Кам’янського, передбачає кілька суттєвих новацій.

«Насамперед має бути створений Державний реєстр дітей, які постраждали від воєнних дій. Далі має бути розроблений інтегрований підхід щодо потреб дитини та її супроводу з метою визначення необхідного обсягу соціальної підтримки. Підтримка орієнтована на успішне „повернення“ дитини до суспільства. Кінцева мета — кожна дитина має отримати індивідуальний план забезпечення потреб, тоді як інформація про таке забезпечення має бути акумульована в Державному реєстрі», — прокоментував зміни у закон Білоусов.

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Він додав, що визначати індивідуальні потреби дитини буде мультидисциплінарна команда.

«До її складу будуть входити представники органу соціального захисту населення, служби у справах дітей, системи освіти, силових та правоохоронних органів, медики. Загалом система конкретних заходів соціального захисту та підтримки дітей передбачає кілька напрямків: психологічний, матеріальний, освітній, медичний тощо. А сам перелік заходів має 30 позицій», — додав мер.

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Також Білоусов наголосив, що такі новації передбачають суттєве перезавантаження в роботі соціальних служб, які нині працюють з дітьми.

«І ми розраховуємо на те, що відповідні підзаконні акти та методичні рекомендації будуть розроблені та надійдуть найближчим часом. Також потребують відповідних роз’яснень деякі питання фінансового характеру. Зокрема, щодо джерел виплати компенсацій „за шкоду життю та здоров’ю у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України“ та деяких інших аспектів соціальної підтримки», — додав мер Кам’янського.

За словами політика, попереду чекає серйозна робота. Він також висловив сподівання на конструктивну співпрацю з органами центральної влади у цьому важливому питанні.

«Проте впевнений, що Кам’янське з успіхом впорається з новим викликом. Адже захист дітей та створення умов для самореалізації молоді завжди були серед пріоритетів діяльності міської влади», — додав мер.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про активну громаду у місті Кам’янському.



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