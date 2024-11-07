Окупанти вдарили по онкоцентру у Запоріжжі: є загиблі та поранені, під завалами шукають людей (фото, відео)

Росіяни продовжують атакувати Україну. Вдень 7 листопада окупанти завдали удару по Запоріжжю авіаційними бомбами. Ворог наніс 5 ударів по Запоріжжю. На жаль, є влучання по житлових будинках і лікарні. Масштаби руйнувань встановлюються, повідомляє Telegram-канал «Это Запорожье».

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В ДСНС повідомили, що загинули чотири людини.

За даними керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, загинула одна людина, та 17 постраждало. Один з КАБів поцілив по чотириповерхівці. Там один під’їзд було зруйновано вщент, ще один — понівечено частково. Двох дітей деблокували з під завалів будинку.

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Серед постраждалих троє дітей — чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком 1 та 10 років.

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Запорізька міська рада надасть фінансову допомогу громадянам, оселі яких було знищено внаслідок ворожих атак. Щомісяця власники зруйнованого житла мають можливість отримувати 10 тис грн на оренду нового помешкання.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя.

«Зруйнований звичайний житловий багатоквартирний будинок, приватні будинки, пошкоджена будівля онколікарні. Під завалами шукають людей. Усі служби на місці. Відомо, на жаль, про загиблого. Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені. Усім надається необхідна допомога», — написав президент.

Як писали «ФАКТИ», раніше окупанти вдарили керованими авіабомбами по Сумщині.

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