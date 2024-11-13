Ці дві рослини допоможуть зберегти запаси картоплі до весни і не дадуть їй раніше прорости: секрет досвідчених городників

На фоні стрімкого зростання цін на протукти, особливо на овочі, у тому числі й картоплю, дачники, які вирощують на своїх ділянках бульбу, мають змогу добре зекономити. Втім, одна справа — виростити та зібрати врожай, інша — зберегти. Якщо у мешканців сіл це вирішується завдяки наявності прохолодних льохів, то тим, хто мешкає в містах, доводиться вдаватися до різноманітних «хитрощів». Наприклад, кидати у мішки з картоплею каштани та жолуді чи зберігати її разом із буряком, що, як стверджується, запобігає завчасному проростанню.

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Видання «На пенсії» пропонує ще один лайфхак — у місця зберігання овочу кладуть лаврове листя та м'яту, які також запобігають появі гнилі та неприємних запахів. Лавр називають «природним антисептиком», ароматні олії якого борються з бактеріями та грибками, які можуть спричинити гниття картоплі, а активні речовини м'яти (окрім освіжаючої властивості) можуть ще й уповільнюють розвиток плісняви ​​та проростання бульб.

Для того, аби картопля зберігалася довше, сухі та цілі бульби кладуть в ящик, по кутах якого чи між шарами овоча кладуть три лаврови листи та кілька гілочок м'яти. Час від часу їх рекомендують міняти на свіжі. Звісно, що зберігати врожай варто в сухомо та прохолодному місці, куди немає доступу сонячних променів.

До речі, з цією ж метою картоплю зберігають поряд з яблуками, які пригнічують процесс проростання.

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Фото Pixabay

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