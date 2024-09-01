Секрет тривалого зберігання картоплі: що потрібно зробити з урожаєм, щоб бульба не проросла до кінця зими

В той час як відома городниця з Одеси радить колегам-аграріям після викопування картоплі засіяти вільне місце іншими культурами, щоб мати перед першим снігом багатий урожай, деяких фермерів-любителів більше хвилює процес зберігання картоплі: що покласти в мішок, щоб картопля зберігалася всю зиму і не проросла.

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Про це пише спеціалізований сайт.

Звичайно, без дотримання основних вимог зберігання жодні хитрощі не допоможуть. Лише разом з усіма рекомендаціями досягається найкращий результат.

Щоб картопля не проростала, її зберігають у прохолодному, сухому приміщенні (комора, льох). Ніякого сонячного світла та джерел тепла.

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На додаток до цього можна взяти на озброєння трюк, який у минулі часи використовували в селах. Деякі дачники досі його застосовують.

Суть полягає у використанні каштанів та жолудів. Їх кидають прямо у мішок, сітку чи контейнер із картоплею.

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Спосіб зовсім не потребує витрат і допоможе відстрочити проростання бульб.

Існує ще один цікавий спосіб зберігання картоплі. Урожай розміщують пошарово з буряком.

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Наприклад, спочатку викладають шар буряка, а потім картоплі й так далі. У чому сенс? Буряк забирає зайву вологу, яка потрібна йому для кращого зберігання.

Виходить гармонійне поєднання, завдяки якому довше зберігається товарний вид урожаю.

Ще одним секретом поділився і досвідчений аграрій, який стверджує, до за цією «методою» його рідня зберігає картоплю вже не один десяток років.

Також нагадаємо, чому важливо знати, які овочі «не товаришують» один з одним, і як враховувати цей фактор при плануванні насаджень у наступному році.

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